Именины Михаила в 2025 году: все даты празднования Дня ангела

У Михаила много дней именин, — не забудьте поздравить

Имя Михаил, — одно из самых старых, известных и распространенных по всему миру. В историю вошло великое множество Михаилов, и носители этого имени десятки раз в году празднуют именины. "Телеграф" разобрался, каково происхождение имени Михаил, что оно значит, и когда Михаилы отмечают Дни ангела.

Значение имени Михаил

Имя произошло от еврейского "Михаэль" и переводится как "подобный Богу", — это одно из самых распространенных имен в мире. В англоязычных и испаноязычных странах популярны такие его формы как Майкл и Мигель. В Украине же главная форма это Михайло, также используются формы Миша, Мишко, Михайлик, Михась.

Религия хорошо знает Архангела Михаила и Святого Михаила, в историю же вошли девять византийских императоров Михаилов, три киевских митрополита, король Речи Посполитой Михаил Вишневецкий, князья Киевский и Черниговский Михаилы, сербский и грузинский князья, болгарские цари, румынский король Михаил, казацкий гетман Михаил Дорошенко, глава СССР Михаил Горбачов, украинские деятели Михаил Грушевский, Михаил Чубинский, Михаил Драгоманов, Михаил Вербицкий, Михаил Коцюбинский, Михаил Лысенко и много других.

Когда День ангела Михаила?

Святые по имени Михаил почитаются несколько раз в году. Перечислим именины по церковному православному календарю:

20 сентября — Михаил Всеволодович Черниговский , князь, мученик;

, князь, мученик; 14 марта — Ростислав (в крещении Михаил) Мстиславович Киевский , Смоленский, великий князь;

, Смоленский, великий князь; 2 мая – Борис (в крещении Михаил) Болгарский, равноапостольный, царь;

7 мая — Михаил Улумбийский, преподобный;

21 мая — Михаил Муромский, князь;

23 мая — Михаил Синадский (Фригийский), исповедник, епископ;

23 мая, 29 июля — Михаил Савваит, Эдесский, Чернорезец, преподобномученик;

1 октября — Михаил Зовийский (Севастийский);

6 сентября, 8 ноября — Михаил Архангел, Архистратиг;

17 ноября — Гоброн (в крещении Михаил) Кахетинский, мученик, князь;

22 ноября — Михаил Болгарский, воин;

18 декабря — Михаил Сингелл (помощник епископа), Константинопольский, исповедник.

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