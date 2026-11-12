Символічний прокол у Кремлі: Путін переказав останній анекдот Януковича на посаді президента

Цей жарт Янукович сказав через кілька днів після початку Євромайдану

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Президент Росії Володимир Путін на переговорах зі спецпредставниками президента США Джаредом Кушнером і Стівом Віткоффом у Москві переробив відомий анекдот. Цю байку незадовго до свого краху в Україні публічно розповідав Віктор Янукович.

Про епізод на переговорах повідомляє "Телеграф". Глава Кремля пов'язав свою версію до України, хоча сам же зазначив, що цей жарт не має просторової прив’язки.

Як Путін пов’язав тумбочку з європейцями

За сюжетом анекдоту, який розповів Путін, шахрая, що побудував котеджі під Києвом, викликають до НАБУ. На запитання, звідки гроші, він відповідає, що взяв їх із тумбочки. Подальші розпитування мають пояснити, хто її наповнює.

Гроші туди кладе дружина, але отримує вона їх від чоловіка. Коли співрозмовник знову запитує чоловіка, звідки він сам їх бере, той повертається до початкової відповіді – із тумбочки.

"Замкнуте коло. Ось і з європейцями те саме!" – сказав Путін.

Що Янукович пояснював тим самим анекдотом

Янукович використав історію про тумбочку в інтерв’ю українським телеканалам, відповідаючи на запитання про бюджетні надходження. Тоді він обіцяв закласти до державного бюджету на 2014 рік реальні гроші. У його варіанті запитання ставили дружині, яка не знала, хто поповнює запас грошей.

"Запитують дружину, де ти береш гроші. Вона каже: "У тумбочці". Їй кажуть: "А хто кладе гроші в тумбочку?". Вона каже: "Не знаю". Їй кажуть: "То де ти береш гроші?". Вона відповідає: "У тумбочці", – розповідав Янукович у листопаді 2013 року.

Повторення Путіним риторики Януковича виглядає не просто як криза жанру чи брак нових мовних заготовок у спічрайтерів Кремля, а як глибокий символізм. В історії авторитарних режимів спроби віджартуватися від серйозних проблем банальними побутовими байками часто свідчать про відірваність влади від реальності. І якщо для Януковича анекдот про "тумбочку" став своєрідним прологом до політичного фіаско й втечі, то його повторення Путіним зайвий раз підкреслює застій у кремлівській верхівці, яка не помічає наближення закономірного фіналу

Як повідомляв "Телеграф", у центрі Харкова на Гелловін-2026 помітили молодих людей в образах Віктора Януковича та Миколи Азарова. Їхні костюми стали вірусними в мережі.