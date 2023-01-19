Іменини Єгора у 2025 році: всі дні, коли Єгор святкує День ангела

Не всі знають, але "Єгор", — форма імені "Георгій"

Ім’я Єгор нехай не найпопулярніше в Україні на сьогоднішній день, проте часто зустрічається. "Телеграф" вирішив розповісти, яке значення імені Єгор, і коли всі іменини Єгора протягом року.

Значення імені Єгор

Початковою формою імені вважається Георгій, яке в народі спростилося через те, що в давньоруській мові не вимовлялося початкове м’яке "г". Ім’я Георгій походить від грецького Георгіос, що перекладається як "землероб" і вважалося епітетом Зевса.

Також використовуються такі форми імені як Єгорка, Гоша, Гошуня, Ґуня, Ґоґа, Жора, Ґора, Єгорушка.

Серед відомих українців з ім’ям Єгор можна згадати таких як: режисер Єгор Бенкендорф, політики Єгор Соболєв, Єгор Фірсов, дипломат Єгор Божок, футболісти Єгор Лугачов, Єгор Кривошей, Єгор Демченко, Єгор Картушов, Єгор Попович, велогонщик Єгор Дементьєв, хокеїст Єгор Єгоров.

Коли День ангела Єгора?

Єгор декілька разів на рік справляє іменини за церковним православним календарем. Перерахуємо головні з них:

23 квітня, 3 листопада, 10 листопада, 25 листопада — великомученик Георгій Побідоносець;

— великомученик Георгій Побідоносець; 5 червня, 19 вересня — великий князь Ігор Ольгович (у хрещенні Георгій) Чернігівський і Київський.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" також розповідав, чому за народними прикметами суворо заборонено спати на двох подушках.