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Генерал-майор СБУ Сергій Дука заявив про шість процесуальних порушень, допущених співробітниками НАБУ під час обшуку його домоволодіння. За його словами, порушення підтверджуються відеозаписами та протоколом слідчої дії.

Про це Дука написав на своїй сторінці у Facebook.

Зокрема, генерал наголосив, що обшук розпочався о 05:20 з озброєного проникнення на територію домоволодіння без обґрунтування невідкладності проведення слідчих дій у нічний час.

"Замість мінімізації шкоди слідчий створив загрозу життю співробітників обох відомств", — зазначив Дука.

Серед інших порушень генерал назвав непред’явлення ухвали суду перед початком обшуку, несвоєчасне роз’яснення прав учасникам, відсутність належного процесуального керівництва слідчого та недотримання порядку повідомлення про відеофіксацію.

За словами Дуки, права учасникам роз’яснили лише о 08:38 — через 3 години 18 хвилин після офіційного початку обшуку.

Окрему увагу генерал звернув на залучення понятих, адреси яких, зазначені у протоколі, збігаються з адресою академії поліції. На його думку, їхня можлива зацікавленість у подальшому працевлаштуванні в НАБУ потребує окремої перевірки.

"Це конкретні норми КПК, час, зафіксований у протоколі, та дії, зафіксовані на відео. Остаточну правову оцінку їм надасть суд", — підсумував Дука.