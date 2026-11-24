Монумент перенесли з перехрестя Пушкінської та Ланжеронівської на бульвар

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Пам’ятник апельсину в Одесі нагадує про подію 1800 року: тоді міський магістрат надіслав імператору Павлу I апельсини разом із проханням допомогти добудувати порт. Після цього імператор дозволив відновити роботи й надав місту кредит.

"Телеграф" розповідає, як з’явився одеський монумент. Містяни жартома прозвали його "Пам’ятником хабарю".

Читайте також: "Мармурові зали та позолочена ліпнина: за дверима звичайного особняка в Одесі захований справжній палац (фото)".

Як Одеса домоглася відновлення будівництва порту

Після сходження на престол Павло I скасував проєкти своєї матері Катерини II, серед яких були будівництво порту й розбудова Одеси. Перший містобудівничий Франц де Воллан втратив посаду, а будівельну експедицію розпустили.

Члени міського магістрату відправили імператору 3 тисячі апельсинів. Разом із подарунком вони надіслали прохання про кредит, потрібний для завершення будівництва порту.

Павло I скасував заборони й виділив Одесі кредит у 250 тисяч рублів. Місто отримало право розбудовувати порт упродовж 14 років.

Містяни жартома прозвали одеський монумент "Пам’ятником хабарю"

Одесити жартома називають монумент "Пам’ятником хабарю"

Хто створив монумент і де він стоїть

Проєкт монумента запропонував Валерій Балух, а розробили його архітектор Володимир Глазирін і скульптор Олександр Токарев. У бронзовій композиції імператор розглядає апельсин, поруч стоїть візок із кіньми, а вгорі розміщені моделі історичних споруд Одеси.

Тепер пам’ятник стоїть на бульварі Військово-морських сил. Його перенесли туди, щоб зберегти історичний вигляд місця, де монумент встановили спочатку.

Раніше "Телеграф" розповідав про незвичайний палац на Хмельниччині, інтер’єри якого вражають розкішшю — від японського кабінету до Червоної зали.