Знижки сягнуть до 32%

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З 25 листопада до 8 грудня 2026 року включно в "АТБ" діятимуть знижки до 32% на новорічні подарунки й солодощі. Найбільше знизять ціну на фігурку "Ягня" від Truff Royal.

Про акцію мережа "АТБ" повідомила на своїй сторінці у Facebook. Буде 9 акційних пропозицій.

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Які новорічні подарунки можна буде придбати зі знижкою

"Новорічна сумочка" Roshen, 328 г

Цей подарунок містить 25 солодощів: глазуровані вафлі "Сливки-Ленивки" та Johnny Krocker, цукерки Candy Nut з арахісом, Flaksi з какао й вафельними пластівцями, "Червоний Мак", "Ромашку", Galaretka, Krock з арахісовою пастою, Milky Splash і желейну "Шалену Бджілку Фрутті". Також усередині є льодяники Lollipops зі смаками йогурту з полуницею та апельсина. Огляд подарунку зробив блогер "Той самий Дмитро" в Тік Ток.

У "Новорічній сумочці" Roshen зібрали 25 солодощів

Різдвяний бокс з іграшкою Bob Snail, 110 г

Це подарунковий набір без доданого цукру, у назві якого виробник окремо вказує на наявність іграшки. Точний перелік смаколиків у цьогорічній версії набору та розпаковку саме цього товару підтвердити не вдалося, але є огляд тогорічного боксу.

У подарунковому боксі Bob Snail є магнітик, кілька наборів фруктових снеків, пастила різних смаків, зокрема у формі маленьких цукерок, а також окремий набір із іграшкою. Авторка під ніком @ana_yakovlieva розпаковки відзначила, що бокс повністю наповнений.

Різдвяний бокс Bob Snail – набір без доданого цукру та з іграшкою

Печиво "Різдвяний настрій" Delicia, 295 г

Це не просто солодкий подарунок, а готовий набір для творчості Winter Art. Він призначений для святкового декорування печива.

Усередині набору Delicia Winter Art "Різдвяний настрій" (295 г) міститься все необхідне для самостійного розпису солодощів:

Фігурне цукрове печиво: заготовки у формі святкових символів — пряничний чоловічок, сніговик, сніжинка, ялинка, різдвяний чобіток, машинка з ялинкою, льодяник-тростина та сердечко (як показано на коробці).

заготовки у формі святкових символів — пряничний чоловічок, сніговик, сніжинка, ялинка, різдвяний чобіток, машинка з ялинкою, льодяник-тростина та сердечко (як показано на коробці). Інгредієнти для глазурі: суха суміш (цукрова пудра з барвниками) для швидкого приготування кольорової глазурі.

суха суміш (цукрова пудра з барвниками) для швидкого приготування кольорової глазурі. Кондитерські мішечки: для зручного нанесення візерунків та контурів.

для зручного нанесення візерунків та контурів. Декоративна посипка: різнокольорові цукрові прикраси для фінального декору.

різнокольорові цукрові прикраси для фінального декору. Інструкція: покрокова підказка на упаковці, як правильно замішати глазурь та прикрасити печиво.

Набір Delicia дає змогу самостійно прикрасити святкове печиво

Новорічний календар Millennium Christmas, 80 г

Це молочний шоколад у святковому пакованні у формі календаря.

Усередині адвент-календаря Millennium вагою 80 г — 24 маленькі шоколадні фігурки у формі місяця, бантика, ялинки, пряникового чоловічка, дзвіночка, барабана, сніжинки, подарунка, тортика, Діда Мороза, чобітків, кульки, конячки та святкового будиночка. Адвент-календар Millennium розпакувала користувачка TikTok під ніком @karin_aaaaa__.

Адвент-календар Millennium містить 24 шоколадні фігурки святкової форми

Різдвяний вінок Roshen, 599 г

За інформацією з офіційного сайту Roshen De Luxe, до різдвяного вінка вагою 599 г входить шоколадна фігурка Святого Миколая, батончики з кокосом і мигдалем та з нугою і карамеллю, а також цукерки "Монблан", Candy Nut, "Сливки-Ленивки", Johnny Krocker, Flaksi, "Червоний Мак" і "Ромашка". Крім того, у наборі є желейні цукерки Galaretka, Krock з арахісом, Milky Splash, "Шалена Бджілка Фрутті", Yummi Gummi Mini Bear Mix і два види льодяників на паличці.

До різдвяного вінка Roshen входять солодощі різних видів

До різдвяного вінка Roshen входять шоколадна фігурка Святого Миколая та асорті цукерок

Адвент-календар KitKat, 85 г

Адвент-календар KitKat вагою 85 г містить шоколадні цукерки різних форм, серед яких є фігурка у вигляді коника. Огляд подарунку зробив блогер "Той самий Дмитро" в Тік Ток. Солодощі розміщені в окремих комірках, кожна з яких закрита картонною вставкою та фольгою. Після відкриття всіх віконець автор розпаковки показав усі цукерки разом — це невеликі шоколадні ласощі, частина з яких має горіхову начинку або горіхові шматочки.

Інші святкові смаколики зі знижками

Окрім великих подарункових наборів, у переліку є й окремі солодощі:

Фігурка "Ягня" Truff Royal, 90 г — виріб із молочної кондитерської глазурі.

— виріб із молочної кондитерської глазурі. Цукерки "Санта" KitKat, 66 г — набір солодощів у святковому оформленні.

— набір солодощів у святковому оформленні. Фігурка Санта KitKat, 45 г — шоколадна фігурка з молочного шоколаду з начинкою, до якої входять какао, рисові кріспи та шматочки вафель.

Фігурка "Ягня" Truff Royal матиме найбільшу знижку серед акційних пропозицій

Святкові цукерки KitKat також увійшли до переліку акційних солодощів

Фігурка Санта KitKat – один із трьох окремих святкових смаколиків в акції

Раніше "Телеграф" також показував, чим наповнили найдорожчі новорічні набори Roshen — від вишуканих цукерок до ніжного маршмелоу.