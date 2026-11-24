Може стати вдалим авто на пенсії

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Обираючи автомобіль на пенсії, варто звертати увагу не лише на ціну, а й на витрати на пальне та комфорт у поїздках. Є компактна модель, яка може поєднувати всі ці переваги й стати вдалим варіантом для водіїв старшого віку.

Чим Renault Clio може зацікавити пенсіонерів і скільки коштує ця модель на українському ринку, розповідає видання What Car?. Там відзначають її вигідне співвідношення ціни, простору й економності.

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Чим Renault Clio може зацікавити пенсіонерів

Renault Clio добре підходить для тих, кому потрібен автомобіль для щоденних поїздок містом. Завдяки невеликим розмірам на ньому зручніше пересуватися вулицями з інтенсивним рухом і шукати місце для паркування.

Ще одна перевага моделі — економні двигуни та помірні витрати на утримання. Це особливо важливо для водіїв, які не планують часто користуватися автомобілем і хочуть уникнути надмірних витрат на його експлуатацію.

Водночас Clio не належить до тих малолітражок, у яких доводиться миритися з надто простим салоном. Модель пропонує комфортніший внутрішній простір, що може бути важливим під час тривалих поїздок.

Невеликі розміри Renault Clio спрощують рух містом і пошук паркування Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Скільки коштує Renault Clio в Україні

Ціна залежить від року випуску, пробігу та стану автомобіля. Старіші Clio можна знайти приблизно за 850–6 500 доларів, а моделі 2007–2010 років коштують орієнтовно 167 000–286 000 гривень.

Ціни на вживані Renault Clio залежать від року випуску та стану автомобіля

За Renault Clio п’ятого покоління 2021–2022 років із бензиновим двигуном 1.0 TCe та пробігом 30–60 тисяч кілометрів просять близько 520 000–620 000 гривень. Гібридні версії 2021–2023 років коштують приблизно 620 000–750 000 гривень, а автомобілі 2023–2024 років — 750 000–900 000 гривень.

Раніше "Телеграф" розповідав про недорогу іномарку для пенсіонерів, яка витрачає близько 5 літрів пального та не потребує значних витрат на обслуговування.