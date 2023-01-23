Іменини Ілони у 2025 році: всі дні, коли Ілона святкує День ангела

Дуже популярним ім’я Ілона було у Середньовіччі

Ім’я Ілона, — дуже рідкісне, але від цього не менш красиве і цікаве. "Телеграф" вирішив розібратися, що означає це ім’я, і коли всі Дні ангела Ілони.

Значення імені Ілона

Ім’я Ілона спочатку виникло у слов’ян як форма імені Олена і було дуже популярне за часів Середньовіччя завдяки поширенню культу Святої Олени Константинопольської. Свій внесок у популяризацію імені зробили і міфи про красу Олени Троянської.

Ім’я Олена спочатку трансформувалося в Елона, а потім і в Ілона. Вважається, що форма імені Ілона виникла в Угорщині, однак як самостійне ім’я вона поширилася також в Україні, росії, Білорусі, Чехії, Словаччині, Польщі, Німеччині, Болгарії, Литві, Латвії, Фінляндії.

Пік популярності імені Ілона минув у XVI столітті і останні кілька десятиліть воно є доволі рідкісним.

Серед відомих носительок імені Ілона можна згадати таких особистостей як королева Угорщини Ілона Сербська, друга дружина Влада Цепеша Ілона Сіладді, угорсько-італійська порнозірка та політик Ілона Сталлер (Чиччоліна), українська ведуча Ілона Довгань, співачка Ілона Галицька.

Коли День ангела Ілони?

Хоча Ілона, — давно вже самостійне ім’я, його церковним варіантом залишається ім’я Олена. Вважається, що святі та мучениці Олени покровительствують Ілонам.

Так, Ілони згідно з календарем на 2025 рік відзначають свої іменини: 16 березня, 21 травня, 26 травня, 11 липня, 30 жовтня.

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