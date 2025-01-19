Перевірте сервант: за радянський сервіз можна отримати непогану суму (фото)

Речі, які роками вважалися просто елементом декору, сьогодні можуть отримати друге життя

Останнім часом в Україні зростає популярність продажу старовинних речей, які свого часу були предметами гордості та береглися як сімейні реліквії. Серед найбільш розширених лотів — посуд, книги та інші предмети побуту, які збереглися ще з радянських часів. Раніше ми писали, що в Україні продають гру тамагочі.

Особливо популярність мають порцелянові сервізи, які часто передавалися з покоління в покоління, але сьогодні для багатьох залишилося лише пилозбірників. Наприклад, на онлайн-платформі з'явився чайний сервіс радянських часів із синього кобальту на 6 осіб. Він чудово зберігся.

Що входить і яка ціна

До нього входять: чайник, цукорниця, вершковик, шість чашок і шість блюдець. Сервіз виготовлено з насичено-синього порцелянового покриття, прикрашеного багатим золотим малюнком у вигляді квітів і гілочок із блакитними деталями. Ціна сервізу — 1735 грн.

Філіжанки із сервізу

Чайний сервіз

Чайник та філіжанка

Чайник, Вершковик, Цукорниця

Дно посуду

Продавець зазначає, що сервіс у чудовому стані: позолота без потертостей, немає жодних сколів чи тріщин, а всі кришечки — рідні. За словами продавця, річ зберігалась у серванті й була у використанні лише кілька разів. Вироблено сервіс на легендарному заводі в Баранівці, який свого часу славився якісним посудом.

Попит на такі товари пов’язують із бажанням покупців мати унікальні предмети, які зберігають історію, або навіть створити ностальгічну атмосферу вдома. Водночас продавці звільняють місце в домі й отримують додатковий дохід. Ця тенденція підтверджує, що речі, які роками вважалися просто елементом декору, сьогодні можуть отримати друге життя.

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