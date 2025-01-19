Рус

Перевірте сервант: за радянський сервіз можна отримати непогану суму (фото)

Автор
Марина Іщенко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
7597
Сервіз продають в Україні Новина оновлена 19 січня 2025, 19:55
Сервіз продають в Україні. Фото Колаж "Телеграф"

Речі, які роками вважалися просто елементом декору, сьогодні можуть отримати друге життя

Останнім часом в Україні зростає популярність продажу старовинних речей, які свого часу були предметами гордості та береглися як сімейні реліквії. Серед найбільш розширених лотів — посуд, книги та інші предмети побуту, які збереглися ще з радянських часів. Раніше ми писали, що в Україні продають гру тамагочі.

Особливо популярність мають порцелянові сервізи, які часто передавалися з покоління в покоління, але сьогодні для багатьох залишилося лише пилозбірників. Наприклад, на онлайн-платформі з'явився чайний сервіс радянських часів із синього кобальту на 6 осіб. Він чудово зберігся.

Що входить і яка ціна

До нього входять: чайник, цукорниця, вершковик, шість чашок і шість блюдець. Сервіз виготовлено з насичено-синього порцелянового покриття, прикрашеного багатим золотим малюнком у вигляді квітів і гілочок із блакитними деталями. Ціна сервізу — 1735 грн.

Філіжанки із сервізу
Чайний сервіз
Чайник та філіжанка
Чайник, Вершковик, Цукорниця
Дно посуду

Продавець зазначає, що сервіс у чудовому стані: позолота без потертостей, немає жодних сколів чи тріщин, а всі кришечки — рідні. За словами продавця, річ зберігалась у серванті й була у використанні лише кілька разів. Вироблено сервіс на легендарному заводі в Баранівці, який свого часу славився якісним посудом.

Попит на такі товари пов’язують із бажанням покупців мати унікальні предмети, які зберігають історію, або навіть створити ностальгічну атмосферу вдома. Водночас продавці звільняють місце в домі й отримують додатковий дохід. Ця тенденція підтверджує, що речі, які роками вважалися просто елементом декору, сьогодні можуть отримати друге життя.

Раніше кореспондентка "Телеграфу" показала, як війна змінила блошиний ринок на "Петрівці".

Теги:
#Речі СРСР #Сервіз #Продаж #СРСР