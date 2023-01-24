Іменини Сави у 2025 році: всі дні, коли Савчик святкує День ангела

Є багато версій про те, звідки походить ім’я Сава

Ім’я Сава — досить рідкісне, але від цього не менш цікаве. "Телеграф" розібрався, яке його походження, і коли протягом року святкують усі Дні ангела Сави.

Значення імені Сава

Є різні версії походження імені: одні вважають, що це скорочена форма імені "Савватій", інші — що ім’я походить від давньоєврейського "мудрець", "старець". За однією з версій, воно також може перекладатися як "ув’язнений".

Використовуються такі форми як Савік, Савко, Савчик, Савусь.

Найбільше ім’я Сава поширене у східноєвропейських країнах та Румунії.

Серед українців із цим ім’ям варті згадки письменник Сава Головановський, козацький сотник Сава Чалий, отаман Сава Кононович, вчені Сава Чавдаров, Сава Манзій та Сава Богородський, полковник армії УНР Сава Піщаленко, яворівський різьбяр Сава Мельник.

Коли День ангела Сави?

Напевно, головні іменини Сави відзначаються 12 січня (святий Сава I Сербський) та 5 грудня (Сава Освячений).

Також перерахуємо по місяцях усі іменини Сави за церковним православним календарем:

12, 14 січня;

8 лютого;

15, 24 квітня;

27 липня;

27 серпня;

5 грудня.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що суворо заборонено за прикметами дарувати на свята чоловікам.