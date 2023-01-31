Іменини Римми у 2025 році: всі дні, коли Римуля святкує День ангела

Є кілька версій про те, звідки взялося ім’я Римма

Ім’я Римма дуже рідкісне та незвичайне. "Телеграф" вирішив розповісти, яке його походження, значення, і коли всі Дні ангела Римми протягом року.

Значення імені Римма

Точно невідомо, звідки воно взялося, але вважається, що спочатку Римма було чоловічим ім’ям, але через закінчення на "а", яке зазвичай характерне для жіночих імен, згодом так почали називати і дівчаток.

За ще однією версією ім’я Римма могло з’явитися від чоловічого болгарського імені Рімен (яке своєю чергою є однією з форм імені Роман).

Поширилося ім’я Римма в XX столітті в СРСР, зокрема, на території сучасної України та росії, але досі воно є дуже рідкісним.

Зустрічаються такі розмовні форми імені Римма як Риммушка, Мура, Ріна, Римуля.

Коли День ангела Римми?

Носії імені Римма двічі на рік відзначають іменини за церковним православним календарем.

У ІІ столітті в Скіфії були християнські святі Інна, Римма та Пінна Новодунські, — усі троє чоловіки, які проповідували християнство, за що були схоплені. Вони відмовилися схилитись перед язичницькими богами і були жорстоко вбиті.

Церква шанує їхню пам’ять двічі на рік, — 20 січня та 20 червня (перенесення мощів). У ці дні носії імені Римма відзначають свої Дні ангела.

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