Іменини Геннадія у 2025 році: всі дні, коли Гена святкує День ангела

У імені Гени дуже гарний переклад

Нині рідко називають дітей Геннадіями, проте це ім’я все одно гарне та цікаве. "Телеграф" вирішив розібратися, що воно означає, яке його походження, і коли всі Дні ангела Геннадія.

Значення імені Геннадій

Геннадій, — давнє ім’я, яке походить від давньогрецького "геннадаса", що перекладається як "шляхетний" або "шляхетного походження".

Також є менш популярна версія, яка свідчить, що ім'я Геннадій могло піти від кореня "генос" (перекладається як "рід"), як в іменах Діоген та Гермоген.

Трапляються також такі розмовні форми імені як Гена, Генка, Генчик, Генуля, Генуша.

Вважається, що носії імені Гена по життю не люблять привертати увагу, дещо лукаві та маніпулятивні, часто флегматичні, але добре пристосовуються.

Коли День ангела Геннадія?

Геннадії один раз на рік святкують іменини за церковним православним календарем ПЦУ на 2025 рік:

31 серпня, — патріарх Геннадій Константинопольський.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" збирав добірку ідей, що можна подарувати своєму хлопцеві на свято.