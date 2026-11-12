В родині Путіна міг зʼявитись ще один онук. Що відомо про дитину

Свідоцтво про народження хлопчика оформили майже через 11 місяців

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У Катерини Тихонової, молодшої з офіційно визнаних доньок президента Росії Володимира Путіна, ймовірно, народився син Адріан. За записами з витоку даних РАЦС, хлопчик з’явився на світ у Москві 15 серпня 2025 року.

Про це повідомляє росЗМІ. У документах дитину вказано як Адріана Ігоровича Тихонова, а перший документ про народження видала Центральна клінічна лікарня Управління справами президента РФ.

Свідоцтво про народження оформили в Чертановському відділі РАЦС Москви 10 липня 2026 року. Видання знайшло запис лише в одному агрегаторі витоків і після порівняння з іншими записами не виявило ознак підроблення.

Катерина Тихонова

Ймовірним батьком хлопчика називають балетмейстера Ігоря Зеленського.

Свідоцтво про народження онука Путіна

Що відомо про онуків Путіна

Президент Росії приховує імена членів сім'ї, але зрідка повідомляє про народження онуків. У червні 2017 року він розповідав про появу на світ другого онука. Два перші онуки – це діти його старшої дочки Марії Воронцової: один народився від голландського бізнесмена Йоріта Фаассена (Роман Фаассен народився в серпні 2012 року), інший – від менеджера "Новатека" Євгена Нагорного (Андрій Нагорний народився у квітні 2017 року).

Путін з доньками

У червні 2025 року, за два місяці до народження Адріана, президент вперше розповів про внучку, яка має "виховательку з Пекіна". Ймовірніше, йдеться про старшу дитину Катерину Тихонову на ім'я Ельза, яка народилася в грудні 2017 року. Вона отримала прізвище батька Зеленська, однак за кордон вона літає під прізвищем матері.

Раніше "Телеграф" розповідав, коли, на думку ШІ, може померти Путін.