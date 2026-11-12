В родині Путіна міг зʼявитись ще один онук. Що відомо про дитину
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Свідоцтво про народження хлопчика оформили майже через 11 місяців
У Катерини Тихонової, молодшої з офіційно визнаних доньок президента Росії Володимира Путіна, ймовірно, народився син Адріан. За записами з витоку даних РАЦС, хлопчик з’явився на світ у Москві 15 серпня 2025 року.
Про це повідомляє росЗМІ. У документах дитину вказано як Адріана Ігоровича Тихонова, а перший документ про народження видала Центральна клінічна лікарня Управління справами президента РФ.
Свідоцтво про народження оформили в Чертановському відділі РАЦС Москви 10 липня 2026 року. Видання знайшло запис лише в одному агрегаторі витоків і після порівняння з іншими записами не виявило ознак підроблення.
Ймовірним батьком хлопчика називають балетмейстера Ігоря Зеленського.
Що відомо про онуків Путіна
Президент Росії приховує імена членів сім'ї, але зрідка повідомляє про народження онуків. У червні 2017 року він розповідав про появу на світ другого онука. Два перші онуки – це діти його старшої дочки Марії Воронцової: один народився від голландського бізнесмена Йоріта Фаассена (Роман Фаассен народився в серпні 2012 року), інший – від менеджера "Новатека" Євгена Нагорного (Андрій Нагорний народився у квітні 2017 року).
У червні 2025 року, за два місяці до народження Адріана, президент вперше розповів про внучку, яка має "виховательку з Пекіна". Ймовірніше, йдеться про старшу дитину Катерину Тихонову на ім'я Ельза, яка народилася в грудні 2017 року. Вона отримала прізвище батька Зеленська, однак за кордон вона літає під прізвищем матері.
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