Як зекономити на пальному для генератора: можна отримати -5 грн знижки

Клієнту "Укрнафти" підказали спосіб заощадити на заправці

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

На АЗС "Укрнафти" можна поєднати знижки із застосунків мережі та "Нової пошти" й заощадити 5 грн на кожному літрі. Така знижка діє на всі види пального.

Про свій досвід такої заправки розповів користувач Роман Северенчук у соціальній мережі Threads. Він приїхав придбати пальне для генератора, а касирка запропонувала додати ще одну знижку до його QR-коду.

За словами чоловіка, перша знижка – 2 грн на літрі – доступна лише в застосунку "Укрнафти" і діє за умови оплати карткою. Саме цей QR-код покупець спочатку показав на касі.

А про другу знижку – 3 грн на літрі через застосунок "Нової пошти", йому розповіла привітна касирка. Вона пояснила, що знижка діє, якщо купувати понад 20 літрів пального. Обидві знижки сумуються: для їх поєднання потрібні два застосунки, відповідний обсяг пального та оплата карткою.

Касирка допомогла покупцеві скористатися додатковою знижкою через застосунок "Нової пошти" Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

"Попри чергу, сама взяла телефон, усе поклацала, відсканувала – і вуаля, ще мінус 3 грн з літра!" – розповів Роман Северенчук про свій новий досвід економії коштів на заправці.

На знак вдячності чоловік ще замовив каву. Після того як напій приготували, він розрахувався та віддав його дівчині.

"Розрахувався й кажу: "Дякую! А кава вам". Дуже приємно, коли люди роблять трохи більше, ніж просто свою роботу", — зазначив чоловік.

Раніше "Телеграф" розповідав, бензиновий чи дизельний генератор вигідніший в експлуатації для освітлення будинку.