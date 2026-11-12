У жодному разі не зупиняйтеся: чому через дорожній знак із пальцем можна втрапити в халепу

Звичний жест набуває іншого значення

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Піднятий великий палець, перекреслений червоною смугою, – такий незвичний знак можна побачити під час закордонної поїздки. Його легко сприйняти як заборону жесту, проте для водія за цим символом стоїть конкретне обмеження, пов’язане з безпекою руху.

Знак забороняє автостоп і голосування на узбіччі, пише Радіо Трек. На такій ділянці не можна зупиняти автомобіль, щоб підібрати попутника, а додаткова текстова табличка іноді уточнює цю вимогу.

Заборона підбирати попутників допомагає уникнути небезпечного гальмування

Подібне позначення зустрічається у США, Канаді, Австралії та деяких країнах Латинської Америки. У США й Канаді його встановлюють на в’їздах до швидкісних автомагістралей, біля тунелів і мостів, а також неподалік виправних установ.

Причина обмеження – небезпека для учасників руху. Людина біля швидкісної дороги стоїть надто близько до потоку транспорту, а різке гальмування автомобіля заради пасажира загрожує ДТП або затором.

У більшості європейських країн окремий символ із великим пальцем практично не використовують. Відповідні обмеження там частіше позначають стандартними знаками з червоною облямівкою чи інформаційними табличками, а на автомагістралях – щитами з попередженнями місцевою мовою.

Як повідомляв "Телеграф", один дорожній знак привертає увагу зображенням автомобіля, над яким розкрився парашут, і написом "Precipitous Bluffs Ahead" – "Впереди обрывистые скалы" опис незвичного знака. Це не пряме свідчення про заборону автостопу, а порівняльний приклад: незвичний вигляд знака може супроводжувати конкретне дорожнє попередження. У новині про знак із перекресленим великим пальцем важливо так само відрізняти його помітний символ від практичного змісту – заборони зупинятися для підбирання попутників.