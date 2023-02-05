Іменини Давида у 2025 році: всі дні, коли Давид святкує День ангела
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У багатьох країнах це одне з найпопулярніших імен
Ім’я Давид на сьогодні є не найпоширенішим в Україні, але від цього не менш цікавим та красивим. "Телеграф" вирішив розповісти, що означає це ім’я і коли всі Дні ангела Давида протягом року.
Значення імені Давид
Ім’я має давньоєврейське походження і перекладається з івриту як "улюблений" або "улюбленець", — цікаво, що воно поширене у всіх авраамічних релігіях (насамперед християнство, іслам, іудаїзм) і входить до десятки найпопулярніших у багатьох країнах.
Зустрічаються такі форми імені як Девід (США та англомовні країни), Дауд (у мусульман), Дава, Давидок, Дев, Деві, Дейв.
Вважається, що носії імені Давид зазвичай сміливі, наполегливі, впевнені в собі, але при цьому добродушні й притягують до себе — вони зазвичай мають багато друзів.
Коли День ангела Давида?
Носії імені Давид згідно з календарем ПЦУ на 2025 рік святкують іменини дванадцять разів на рік. Перерахуємо головні Дні ангела Давида:
- 26 січня, — цар Іверії та Абхазії Давид III Відновник;
- 12 квітня, — Давид Палестинський;
- 2 травня, 24 липня, 5 вересня, — князь Гліб (у хрещенні Давид);
- 7 травня, 5 червня, — Давид Гареджійський;
- 18 травня, — мученик Давид Грузинський;
- 26 червня, — Давид Солунський (Фессалонікійський);
- 6 вересня, — преподобний Давид Єрмопольський;
- 2 жовтня, — Давид Арагветський;
- 28 грудня, — пророк Давид Псалмоспівець, цар Ізраїльський.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які подарунки за прикметами наполегливо не рекомендується дарувати чоловікам на свята, — деякі навіть прості предмети можуть накликати лихо.