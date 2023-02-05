Іменини Давида у 2025 році: всі дні, коли Давид святкує День ангела

У багатьох країнах це одне з найпопулярніших імен

Ім’я Давид на сьогодні є не найпоширенішим в Україні, але від цього не менш цікавим та красивим. "Телеграф" вирішив розповісти, що означає це ім’я і коли всі Дні ангела Давида протягом року.

Значення імені Давид

Ім’я має давньоєврейське походження і перекладається з івриту як "улюблений" або "улюбленець", — цікаво, що воно поширене у всіх авраамічних релігіях (насамперед християнство, іслам, іудаїзм) і входить до десятки найпопулярніших у багатьох країнах.

Зустрічаються такі форми імені як Девід (США та англомовні країни), Дауд (у мусульман), Дава, Давидок, Дев, Деві, Дейв.

Вважається, що носії імені Давид зазвичай сміливі, наполегливі, впевнені в собі, але при цьому добродушні й притягують до себе — вони зазвичай мають багато друзів.

Коли День ангела Давида?

Носії імені Давид згідно з календарем ПЦУ на 2025 рік святкують іменини дванадцять разів на рік. Перерахуємо головні Дні ангела Давида:

26 січня, — цар Іверії та Абхазії Давид III Відновник;

12 квітня, — Давид Палестинський;

2 травня, 24 липня, 5 вересня, — князь Гліб (у хрещенні Давид);

7 травня, 5 червня, — Давид Гареджійський;

18 травня, — мученик Давид Грузинський;

26 червня, — Давид Солунський (Фессалонікійський);

6 вересня, — преподобний Давид Єрмопольський;

2 жовтня, — Давид Арагветський;

28 грудня, — пророк Давид Псалмоспівець, цар Ізраїльський.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які подарунки за прикметами наполегливо не рекомендується дарувати чоловікам на свята, — деякі навіть прості предмети можуть накликати лихо.