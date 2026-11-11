В "АТБ" влаштували цінопад на напівфабрикати: що тепер коштує на десятки гривень менше

На всі чотири товари в акційній добірці діє знижка 40%

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У мережі "АТБ" до 17 листопада включно діють приємні знижки на заморожені напівфабрикати. Це нагода менше витратити на продукти для швидкого обіду чи вечері, коли немає часу на тривале приготування.

Які напівфабрикати можна придбати за зниженими цінами та скільки вони коштують, розповідає "Телеграф". До добірки ввійшли товари "ЇЗІ", "Ласунка" та "Три ведмеді" – у кожного з них своя вага упаковки, тож порівнювати пропозиції слід з урахуванням фасування.

Більше читайте в матеріалі: Ціни приємно здивують: які товари в "АТБ" продають зі знижками до 50%

Сирні палички "ЇЗІ" в упаковці 300 г продають за 124,90 грн замість 209,90 грн. Різниця між звичайною та акційною ціною становить 85 грн. Стільки ж важить пачка нагетсів "ЇЗІ" "Динозаврики": її ціна знизилася зі 130,70 грн до 77,90 грн, тобто на 52,80 грн.

Нагетси "ЇЗІ" "Динозаврики" подешевшали на 52,80 грн

Пельмені "Ласунка" "по-домашньому" пропонують у більшому фасуванні – 0,8 кг. За таку упаковку під час акції потрібно заплатити 113,90 грн замість 189,90 грн. Економія на одній пачці становить 76 грн.

Ще одна пропозиція – філейні пельмені "Три ведмеді" "Мішутка" вагою 0,65 кг. Їхня акційна вартість – 129,50 грн, тоді як попередня ціна становила 215,90 грн. У цьому випадку покупка обійдеться на 86,40 грн дешевше.

Різна вага упаковок важлива для порівняння акційних цін

Раніше "Телеграф" писав, як дізнатися, чи є товар у конкретному "АТБ".