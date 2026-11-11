Максим Шкіль: Уряд будує нову трасу за 10 млрд грн, хоча досі має мільярдні борги перед "Автострадою"

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Уряд має величезні борги перед Автострадою за уже виконані роботи, в тому числі інженерний захист 15 енергооб’єктів від дронів, але будує нову чотирисмугову трасу за 10 млрд грн. Про це повідомляє Еспрессо з посиланням на засновника компанії-забудовника Максима Шкіля.

"Маючи величезний борг перед компанією, уряд продовжує будівництво нової траси Н-31 (Дніпропетровська та Полтавська обл. – ред.) вартістю 10 млрд грн, поточний ремонт якої був зроблений в 2026 році і на цей ремонт державою було витрачено понад 1 млрд грн. Відповідно будувати нову 4 смугову дорогу, коли є якісна проїздна існуюча, нема жодної потреби! Ці витрати недоречні. Існуюча дорога в ідеальному стані", – заявив Шкіль.

Причому Максим Шкіль підкреслив, що ці гроші краще витратити саме на захист. На його думку, держави потрібно дві речі: забезпечити фінансування фактично виконаних робіт і залучити до виконання планів стійкості ті компанії, які можуть дати результат. Однак фактична ситуація зовсім інша.

СЕО компанії підкреслив, що Автострада, незважаючи на борги уряду, продовжує роботи, в тому числі по захисту об’єктів критичної інфраструктури.

"Щодо обʼєктів захисту енергетики є приклади понад 20 влучань в одну підстанцію, де Автострада робила захист, після чого трансформатори працюють і сотні тисяч людей мають напругу. Це конкретний результат роботи в умовах війни. Не звіти у Facebook, відео, не заяви й не обіцянки, а завершені об’єкти, які виконують своє призначення", – каже Максими Шкіль.

Також він також публічно звернувся до прем’єр-міністра Сергія Корецького та закликав почати економію витрат з траси Н-31 та інших об’єктів капітального будівництва, оскільки тоді з’являться кошти на погашення боргів.

"Протягом останніх років під час виконання службових обов’язків з забезпечення захисту обʼєктів енергетики загинули 5 працівників Autostrada, понад 20 працівників отримали поранення. Внаслідок російських атак знищено та пошкоджено близько 50 одиниць спеціалізованої техніки й обладнання. Ці збитки ніхто не компенсовує! Система компенсації військових ризиків не працює і це відповідальність уряду!" – заявив Шкіль.

Нагадаємо, що раніше Шкіль заявляв, що борг держави перед його компанією сягав близько 15 млрд грн. Йдеться, зокрема, про захист енергетичних об’єктів, від якого залежить стійкість країни під час російських атак.