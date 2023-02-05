Именины Давида в 2025 году: все дни, когда Давид празднует День ангела
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Во многих странах это одно из самых популярных имен
Имя Давид на сегодня является не самым распространенным в Украине, но от этого не менее интересным и красивым. "Телеграф" решил рассказать, что значит это имя и когда все Дни ангела Давида в году.
Значение имени Давид
Имя имеет древнееврейское происхождение и переводится с иврита как "любимый" или "любимец", — интересно, что оно распространено во всех авраамических религиях (прежде всего христианство, ислам, иудаизм) и входит в десятку самых популярных во многих странах.
Встречаются такие формы имени как Дэвид (США и англоязычные страны), Дауд (у мусульман), Давыд, Дава, Давидок, Дэв, Деви, Дейв.
Считается, что носители имени Давид обычно смелые, настойчивые, уверенные в себе, но при этом добродушные и притягательные, — у них обычно много друзей.
Когда День ангела Давида?
Носители имени Давид по календарю ПЦУ на 2025 год празднуют именины двенадцать раз в году. Перечислим главные Дни ангела Давида:
- 26 января, — царь Иверии и Абхазии Давид III Восстановитель;
- 12 апреля, — Давид Палестинский;
- 2 мая, 24 июля, 5 сентября, — князь Глеб (в крещении Давид);
- 7 мая, 5 июня, — Давид Гареджийский;
- 18 мая, — мученик Давид Грузинский;
- 26 июня, — Давид Солунский (Фессалоникийский);
- 6 сентября — преподобный Давид Ермопольский;
- 2 октября, — Давид Арагветский;
- 28 декабря, — пророк Давид Псалмопевец, царь Израильский.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие подарки по приметам настоятельно не рекомендуется дарить мужчинам на праздники, — некоторые даже простые предметы могут накликать беду.