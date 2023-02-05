Именины Давида в 2025 году: все дни, когда Давид празднует День ангела

Во многих странах это одно из самых популярных имен

Имя Давид на сегодня является не самым распространенным в Украине, но от этого не менее интересным и красивым. "Телеграф" решил рассказать, что значит это имя и когда все Дни ангела Давида в году.

Значение имени Давид

Имя имеет древнееврейское происхождение и переводится с иврита как "любимый" или "любимец", — интересно, что оно распространено во всех авраамических религиях (прежде всего христианство, ислам, иудаизм) и входит в десятку самых популярных во многих странах.

Встречаются такие формы имени как Дэвид (США и англоязычные страны), Дауд (у мусульман), Давыд, Дава, Давидок, Дэв, Деви, Дейв.

Считается, что носители имени Давид обычно смелые, настойчивые, уверенные в себе, но при этом добродушные и притягательные, — у них обычно много друзей.

Когда День ангела Давида?

Носители имени Давид по календарю ПЦУ на 2025 год празднуют именины двенадцать раз в году. Перечислим главные Дни ангела Давида:

26 января, — царь Иверии и Абхазии Давид III Восстановитель;

12 апреля, — Давид Палестинский;

2 мая, 24 июля, 5 сентября, — князь Глеб (в крещении Давид);

7 мая, 5 июня, — Давид Гареджийский;

18 мая, — мученик Давид Грузинский;

26 июня, — Давид Солунский (Фессалоникийский);

6 сентября — преподобный Давид Ермопольский;

2 октября, — Давид Арагветский;

28 декабря, — пророк Давид Псалмопевец, царь Израильский.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие подарки по приметам настоятельно не рекомендуется дарить мужчинам на праздники, — некоторые даже простые предметы могут накликать беду.