Іменини Федора у 2025 році: усі дні, коли Федя святкує День ангела

У багатьох є знайомий Федір

Ім’я Федір на сьогоднішній день є доволі рідкісним в Україні, але все одно поширеним. "Телеграф" вирішив розповісти, що воно означає, звідки з’явилося і коли всі іменини Федора протягом року.

Значення імені Федір

Спочатку ім’я з’явилося в Стародавній Греції і звучало як "Теодорос", що прямо перекладається як "дарований Богом". Цікаво, що є ще одне ім’я, складене з тих самих грецьких слів, але поєднаних у зворотному порядку, — Дорофій. У слов’ян є ідентичне за змістом кальковане ім’я "Богдан" (Богом даний), тоді як у болгарською та сербською мовами ім’я Федір переклали як "Божидар", а арабською воно звучить як "Тухфатулла".

Ім’я Феодор було ще в античні часи (наприклад, так звали вчителя Платона, математика Феодора Кіренського, який жив у V столітті до нашої ери). Але справжньої популярності ім’я набуло серед перших християн завдяки згадці Бога у значенні.

Ім’я Федір було царським у Московській державі та одним із найпопулярніших у Російській імперії, але з XX століття його популярність пішла на спад. В Україні зараз воно досить рідко трапляється.

В інших країнах ще такі форми імені Федір як Теодор, Тео, Тед, Тедді, Ходар, Тодор. Також зустрічаються розмовні форми Федя, Федько, Федорко, Федюша.

Серед відомих українцям носіїв цього імені можна згадати такі постаті як військовий діяч часів УНР Федір Уваров, художник Федір Кричевський, авіаконструктор Федір Терещенко, антрополог Федір Вовк, поет Федір Тютчев, письменник Федір Достоєвський.

Коли День ангела Федора?

Ім’я Федір було популярним серед церковників, тому носії цього імені святкують іменини багато разів на рік за православним календарем.

Перерахуємо головні іменини Федора:

8 лютого, 8 червня, — великомученик Феодор Стратілат, Гераклійський;

17 лютого, — Федір Печерський Мовчазний;

7 лютого, — "молодий воїн" Феодор Тирон.

Також перерахуємо всі Дні ангела Федора, включаючи менш важливі:

у січні: 26;

у лютому: 8, 17, 22;

у березні: 16;

у квітні: 17, 23, 28, 30;

у травні: 10, 20, 21, 23;

у червні: 4, 9,12;

у липні: 5, 8;

у серпні: 11;

у вересні: 4, 5, 12, 20;

у листопаді: 7, 11, 23;

у грудні: 3, 27.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що можна і заборонено дарувати чоловікам у подарунок за народними прикметами.