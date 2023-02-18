Іменини Тихона у 2025 році: всі дні, коли Тіша святкує День ангела

Це ім’я вважається дуже щасливим

Ім’я Тихон (Тихін) на сьогоднішній день досить рідкісне в Україні, але дуже цікаве. "Телеграф" вирішив розповісти, що воно означає, звідки взялося, і коли всі Дні ангела Тихона протягом року.

Значення імені Тихон

Ім’я походить від імені давньогрецької богині Тюхе і перекладається як "доля", "випадок", "жереб", "удача". На територію сучасної України та росії ім’я потрапило разом із християнством, було популярне серед простих станів, але останню сотню років використовується в основному як чернече.

В інших країнах також зустрічається така форма імені як Тихо, Тишко, Тихін, Ціхан, Тіша, Цишка. В Україні також популярна форма Тихін.

Вважають, що люди з ім’ям Тихон незлобні, самостійні, горді, люблять пригоди, хоч зовні і виглядають спокійними. Зазвичай вони мають розвинену уяву і таланти, реалізувати які часто заважає властива їм непомітність.

Коли День ангела Тихона?

Носії імені Тихон відзначають іменини декілька разів на рік за церковним слов’янським календарем. Перерахуємо всі:

16 червня, — єпископ Тихон Амафунтський, преподобний Тихон Мединський Калузький;

16 червня, 26 червня, — преподобний Тихон Луховській Костромській;

16 серпня, — єпископ Воронезький Тихон Задонський.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чому настійно не рекомендується за прикметами дарувати шкарпетки та труси чоловікам.