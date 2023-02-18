Именины Тихона в 2025 году: все дни, когда Тиша празднует День ангела

Это имя считается очень счастливым

Имя Тихон на сегодняшний день довольно редкое в Украине, но очень интересное. "Телеграф" решил рассказать, что оно значит, откуда взялось, и когда все Дни ангела Тихона в году.

Значение имени Тихон

Изначально имя происходит от имени древнегреческой богини Тюхе и переводится как "судьба", "случай", "жребий", "удача". На территорию современной Украины и россии имя попало вместе с христианством, было популярно среди простых сословий, но последнюю сотню лет используется в основном как монашеское.

В других странах также встречается такая форма имени как Тихо, Тишко, Тихин, Цихан, Тиша, Цишка.

Принято считать, что люди с именем Тихон беззлобные, самостоятельные, гордые, любят приключения, хоть внешне и выглядят спокойными. Обычно у них развитое воображение и имеются таланты, реализовать которые часто мешает присущая им незаметность.

Когда День ангела Тихона?

Носители имени Тихон отмечают именины несколько раз в году по церковному славянскому календарю. Перечислим все:

16 июня — епископ Тихон Амафунтский, преподобный Тихон Мединский Калужский;

16 июня, 26 июня — преподобный Тихон Луховской Костромской;

16 августа - епископ Воронежский Тихон Задонский.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, почему настоятельно не рекомендуется по приметам дарить носки и трусы мужчинам.