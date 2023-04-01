Іменини Мирона у 2025 році: усі дні, коли Мирко святкує День ангела

Раніше це ім’я було вельми поширене в Україні

Ім’я Мирон на сьогоднішній день дуже рідкісне, але все одно давнє та красиве. "Телеграф" вирішив розповісти, звідки походить це ім’я і коли всі Дні ангела Мирона протягом року.

Значення імені Мирон

Ім’я Мирон (Мироній) за основною версією походить від давньогрецького слова "миро" (що означає пахучу олію, яка використовується у християнських церковних обрядах). Відповідно до цієї версії ім’я Мирон буквально означає "той, хто пахне миро". Також є ще одна версія, за якою Мирон означає "той, що плаче". Цікаво, що Мирон також може бути однією з форм єврейського імені Меїр.

Також зустрічаються такі форми імені як Мирко, Мироша, Мироха.

На сьогодні ім’я Мирон рідко зустрічається в Україні, проте воно було вельми популярним у ХІХ-ХХ століттях.

Коли День ангела Мирона?

Носії імені Мирон святкують свої іменини два рази на рік за церковним православним календарем ПЦУ:

7 серпня — святий мученик Мирон Кизицький;

8 серпня, — святий єпископ Мирон Критський.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чому за народними прикметами суворо не рекомендується дарувати близьким чоловікам годинники.