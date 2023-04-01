Именины Мирона в 2025 году: все дни, когда Мирко празднует День ангела

Ранее это имя было весьма распространено в Украине

Имя Мирон на сегодняшний день очень редкое, но все равно древнее и красивое. "Телеграф" решил рассказать, откуда произошло это имя и когда все Дни ангела Мирона в году.

Значение имени Мирон

Имя Мирон (Мироний) по основной версии происходит от древнегреческого слова "миро" (что обозначает пахучее масло, которое используется в христианских церковных обрядах). В соответствии с этой версией, имя Мирон буквально значит "тот, кто пахнет миро". Также есть еще одна версия, по которой Мирон значит "тот, что плачет". Интересно, что Мирон также может быть одной из форм еврейского имени Меир.

Также встречаются такие формы имени как Мирко, Мироша, Мироха.

На сегодня имя Мирон редко встречается в Украине, однако оно было весьма популярным в XIX-XX веках.

Когда День ангела Мирона?

Носители имени Мирон празднуют свои именины два раза в год по церковному православному календарю ПЦУ:

7 августа, — святой мученик Мирон Кизический;

8 сентября, — Мирон Критский.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, почему по народным приметам строго не рекомендуется дарить близким мужчинам часы.