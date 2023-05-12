Іменини Гліба у 2025 році: всі дні, коли Гліб святкує День ангела

У багатьох є знайомі з таким ім’ям

Чоловіче ім’я Гліб хоч і не найпоширеніше, проте останніми роками все частіше зустрічається в Україні. "Телеграф" вирішив розповісти, що означає це ім’я, звідки воно взялося і коли кожен День ангела Гліба протягом року.

Значення імені Гліб

Згідно з основною версією, це ім’я має скандинавське походження і з’явилося від слова "guðleifr", що перекладається як "спадкоємець бога". Також є думка, що ім'я слов’янське, оскільки згадки про нього в писемних джерелах зустрічалися ще у V столітті.

Також зустрічаються такі розмовні форми імені як Глібчик, Глібко, Глібонько, Глібочко, Глібцьо.

Серед відомих носіїв імені Гліб зустрічаються єпископи, священики, князі, український авіаконструктор Гліб Лозіно-Лозинський, колишній фронтмен групи Агата Крісті Гліб Самойлов.

Прийнято вважати, що носіїв імені Гліб зазвичай категоричні, прямолінійні, добрі та надійні, але зазвичай не мають багато друзів, оскільки не терплять лестощів і важко знаходять спільну мову з оточуючими.

Коли День ангела Гліба?

Носії імені Гліб святкують свої іменини три рази на рік за церковним православним календарем:

2 травня, 24 липня, 5 вересня, — князь Гліб (у хрещенні Давид), страстотерпець.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що суворо заборонено дарувати чоловікам за народними прикметами.