Именины Глеба в 2025 году: все дни, когда Глеб празднует День ангела

У многих есть знакомые с таким именем

Мужское имя Глеб хоть и не самое распространенное, однако в последние годы все чаще встречается в Украине. "Телеграф" решил рассказать, что значит это имя, откуда оно взялось и когда каждый День ангела Глеба в году.

Значение имени Глеб

Согласно основной версии, это имя имеет скандинавское происхождение и появилось от слова "guðleifr", что переводится как "наследник бога". Также есть мнение, что оно славянское, поскольку упоминания о нем в письменных источниках встречались еще в V веке.

Также встречаются такие разговорные формы имени как Глебчик, Глебка, Глебонька.

Среди известных носителей имени Глеб встречаются епископы, священники, князья, украинский авиаконструктор Глеб Лозино-Лозинский, бывший фронтмен группы Агата Кристи Глеб Самойлов.

Принято считать, что носителей имени Глеб обычно категоричные, прямолинейные, добрые и надежные, но обычно не имеют много друзей, поскольку не терпят лести и тяжело находят общий язык с окружающими.

Когда День ангела Глеба?

Носители имени Глеб празднуют свои именины три раза в году по церковному православному календарю:

2 мая, 24 июля, 5 сентября, — князь Глеб (в крещении Давид), страстотерпец.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что строго запрещено дарить мужчинам по народным приметам.