Іменини Зінаїди у 2025 році: всі дні, коли Зіна святкує День ангела
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У багатьох є знайомі Зіни
Ім’я Зінаїда на сьогоднішній день не найпопулярніше в Україні, але гарне і має давню історію. "Телеграф" вирішив розповісти, що означає це ім’я, звідки воно взялося і коли всі Дні ангела Зінаїди протягом року.
Значення імені Зінаїда
Це ім’я має давньогрецьке походження і перекладається як "дочка Зевса", "та, що належить Зевсу", "божественна дочка". Це ім’я вельми поширене на території сучасної України та росії, проте в Європі вважається рідкісним ім’ям. Цікаво, що у західних країнах використовується переважно ім’я Зенаїда (Зена).
Також зустрічаються такі форми імені Зінаїда як Зіна, Зіночка, Зінаїдка, Зінаша, Зінуля, Зінуша, Зіня, Іна, Іда.
Цікавий факт: існує рід птахів сімейства голубиних під назвою горлиці-зенаїди. Його так назвав орнітолог на честь своєї дружини Зенаїди.
Вважається, що носії імені Зінаїда зазвичай є особистостями неординарними, схильними до несподіваних вчинків, але відчувають грань, коли краще стриматися. У Зін багато знайомих, але справді близьких друзів одиниці, і для них вони завжди надійні та віддані. Зінаїди дуже уважні та педантичні, і часто знаходять роботу в банках, бухгалтерії чи інших місцях, де потрібно мати справу з документами.
Коли День ангела Зінаїди?
Носії імені Зінаїда святкують свої іменини один раз рік за церковним православним календарем:
- 11 жовтня, — мучениця Зінаїда Тарсійська. Ця свята була родичкою апостола Павла, і після його проповіді вона разом із сестрою пішла з дому і оселилася в печері, стала лікарем і безкоштовно зцілювала нужденних, доки не була забита до смерті камінням за свою віру.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, коли тепер в Україні відзначаються усі головні церковні свята — після переходу церкви на новий календар.