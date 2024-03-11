Зозулин день і Масляна 2024: що не можна робити сьогодні 11 березня, щоб у сім'ї був мир

Сьогодні першого дня Масниці не можна їсти м’ясо і давати обіцянки

У понеділок, 11 березня (24 березня за старим стилем), згідно з новоюліанським календарем православна та греко-католицька церква відзначає пам’ять святителя Софронія, патріарха Єрусалимського. У народному календарі — Зозулин день. Також сьогодні починається Масляна 2024.

Софроній народився близько 560 року у Дамаску, і з ранніх років проявляв благочестя та захоплення науками. Особливий успіх він мав у філософії. Однак справжню мудрість майбутній святитель шукав у монастирях та в бесідах з пустельниками.

Якось він прибув до Єрусалиму і приєднався до обителі святого Феодосія, де познайомився з ієромонахом Іоанном Мосхом. Ставши його духовним учнем, він почав виконувати у нього послух. Через деякий час Софроній був обраний патріархом, а пізніше був обраний святим керівником Єрусалимської Церкви і зробив значний внесок у її розвиток.

В останні роки життя Софроній разом зі своїми парафіянами пережив тривалу облогу Єрусалиму з боку мусульман, яка тривала два роки. Виснажені голодом християни нарешті погодилися відкрити ворота міста за умови, що святині будуть збережені. Проте ворог не дотримався обіцянки, і святий патріарх Софроній пішов із життя в глибокій старості, відчуваючи глибоку скорботу з приводу осквернення християнських святинь.

Традиції та прикмети на 11 березня до Масляної

Першого дня Масляної заведено пекти млинці та пригощати ними гостей. Понеділок у це народне свято називається Зустріч Масляної. Протягом цілого періоду святкування в домі має бути багато молочних продуктів та страв – це для того, щоб витримати Великий піст 2024. М’ясо в Масляну вживати заборонено.

За старих часів 11 березня починала співати зозуля. По повір’ю, якщо почути перший поклик зозулі цього дня і задзвеніти монетками в кишені, то весь рік буде багатим.

Якщо тепло, то літо буде також теплим.

Якщо ворони голосно каркають 11 березня, то чекали на негоду.

Якщо у спійманих карасів немає ікри до 11 березня, то за прикметами високої води у травні не буде.

Якщо до 11 березня не прилетіли качки та граки, холоди простоять довго.

Якщо зозулі прилетіли і почали кукувати раніше, ніж розпустилося листя, то рік буде неврожайним.

Якщо з 11 березня холод пішов на спад, то літо буде теплим.

Якщо утворився пухнастий іній, то погода покращиться найближчим часом.

Якщо після обіду повіяв північний вітер, то у червні часто йтиме дощ.

Якщо лебеді плавають у ставку, то встановиться тепло.

Що не можна робити 11 березня

Говорити про плани чи давати обіцянки – нічого не справдиться.

Сваритися з батьками – стосунки можуть зруйнуватися надовго.

Сумувати, щоб потім весь рік не провести в нудьзі.

Вживати в Масляну м’ясні продукти.

У кого іменини 11 березня

Цього дня іменини святкують Василь, Євфим, Софрон, Сабіна, Іван та Георгій.

Які сьогодні ще свята в Україні та світі

Сьогодні 11 березня відзначається Всесвітній день сантехніки (Всесвітній день сантехніка), День пандемії коронавірусу, Всесвітній день мусульманської культури, миру, діалогу та кіно, День Співдружності націй (щороку другого понеділка березня), День маленької революції, Свято блакитних слонів, Європейський день пам’яті жертв тероризму.

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