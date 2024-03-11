Кукушкин день и Масленица 2024: что нельзя делать сегодня 11 марта, чтобы в семье был мир

Сегодня в первый день Масленицы нельзя есть мясо и давать обещания

В понедельник, 11 марта (24 марта по старому стилю), согласно новоюлианскому календарю православная и греко-католическая церковь отмечает память святителя Софрония, патриарха Иерусалимского. В народном календаре — Кукушкин день. Также сегодня начинается Масленица 2024.

Софроний родился около 560 года в Дамаске, и с ранних лет проявлял благочестие и увлечение науками. Особый успех он имел в философии. Однако истинную мудрость будущий святитель искал в монастырях и в беседах с отшельниками.

Однажды он прибыл в Иерусалим и присоединился к обители святого Феодосия, где познакомился с иеромонахом Иоанном Мосхом. Став его духовным учеником, он начал выполнять у него послушание. Через время Софроний был избран патриархом, а позже был избран святым руководителем Иерусалимской Церкви и внес значительный вклад в ее развитие.

В последние годы жизни Софроний, вместе со своими прихожанами, пережил длительную осаду Иерусалима со стороны мусульман, которая продолжалась два года. Изнуренные голодом, христиане наконец согласились открыть ворота города при условии, что святыни будут сохранены. Однако противник не сдержал обещания, и святой патриарх Софроний ушел из жизни в глубокой старости, испытывая глубокую скорбь по поводу осквернения христианских святынь.

Традиции и приметы на 11 марта в Масленицу

В первый день Масленицы принято печь блины и угощать ими гостей. Понедельник в этот народный праздник называется Встреча Масленицы. В течение целого периода празднования в доме должно быть много молочных продуктов и блюд – это для того, чтобы выдержать Великий пост 2024. Мясо в Масленицу употреблять запрещено.

В старину 11 марта начинала петь кукушка. По поверью, если услышать первый зов кукушки в этот день и зазвенеть монетками в кармане, то весь год будет богатым.

Если тепло, то лето будет также теплым.

Если вороны громко каркают 11 марта, то ждали непогоду.

Если у пойманных карасей нет икры к 11 марта, то по приметам, высокой воды в мае не будет.

Если к 11 марта не прилетели утки и грачи, холода простоят долго.

Если кукушки прилетели и стали куковать раньше, чем распустились листья, то год будет неурожайным.

Если с 11 марта холода пошли на спад, то лето будет теплым.

Если образовался пушистый иней, то погода улучшится в ближайшее время.

Если после обеда подул северный ветер, то в июне часто будут идти дожди.

Если лебеди плавают в пруду, то установится тепло.

Что нельзя делать 11 марта

Говорить о планах или давать обещания – ничего не сбудется.

Ссориться с родителями — отношения могут разрушиться надолго.

Унывать, чтобы потом весь год не провести в скуке.

Употреблять в Масленицу мясные продукты.

У кого именины 11 марта

В этот день именины празднуют Василий, Евфим, Софрон, Сабина, Иван и Георгий.

Какие сегодня еще праздники в Украине и мире

Сегодня 11 марта отмечается Всемирный день сантехники (Всемирный день сантехника), День пандемии коронавируса, Всемирный день мусульманской культуры, мира, диалога и кино, День Содружества наций (ежегодно во второй понедельник марта), День маленькой революции, Праздник голубых слонов, Европейский день памяти жертв терроризма.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что март щедр на праздничные дни, выходные и профессиональные праздники. Мы публиковали список праздников и памятных дат в первый весенний месяц.