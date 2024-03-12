Церковне свято 12 березня: що не можна робити сьогодні на Феофана Сповідника

Сьогодні у православне свято не можна ображати коней та брати щось безплатно

Цього вівторка православні віряни та греко-католики відзначають за новим церковним календарем пам’ять преподобного Феофана Сповідника – відомого візантійського ченця та літописця, який жив між VIII та IX століттями. У народному календарі цей день відомий як Феофанів день. Також 12 березня — другий день Масляної "Загравання".

Феофан проживав у Константинополі близько 760 року. Його походження було із забезпеченої та знатної родини. У дитинстві він виховувався при дворі імператора. Коли настав час, він відмовився від одруження, прийняв постриг і згодом заснував монастир на острові Калонім, де став ігуменом.

Преподобний Феофан за життя активно підтримував поширення православ’я, але при владі імператора-іконоборця Лева V він зазнав невдачі. Оточення імператора наполягало на тому, щоб Феофан зрікся православ’я, проте він категорично відмовився. В результаті він був поміщений до в'язниці, де помер через рік.

Згідно з легендами, Феофан мав здатність зцілювати і виганяти бісів. Але його найважливіший внесок в історію християнства – це його робота "Хронографія". У ній преподобний описав історію церкви з 285 по 813 рік.

Традиції та прикмети на 12 березня

На Русі 12 березня зустрічали прихід весни. Це відбувалося з шумом, радістю та веселощами. З раннього ранку люди виходили надвір, щоб відчути свіжий подих змін. Зазвичай до Феофанового дня сніг починав танути, а земля прокидалася від зимової сплячки.

За старих часів особлива увага приділялася коням – вірним помічникам селян. Дбали про них, розуміючи, що від них залежить процвітання та добробут сім’ї.

Трішки цього дня наші пращури побоювалися. Вважалося, що якщо кінь захворіє в цей час, він болітиме все літо. Для запобігання цьому тварин водили до джерел, опускали у воду срібну обручку або монету, а потім починали напувати.

Кінь пирхає — піде дощ.

Туман стелиться — до ясної погоди, підіймається — до дощу.

Ворони зібралися на землі — на потепління.

Весь день тепла погода — до дощового літа.

На деревах з’явився іній – літо розпочнеться з дощів.

У полях чи будинках з’явилося багато мишей – до неврожайного року.

Що не можна робити 12 березня

Ображати коней як фізично, так і словесно, залишати їх голодними — можна серйозно захворіти.

Позичати гроші — є ризик залишитися без фінансів.

Почнеш з’ясовувати стосунки з кимось на Феофана, весь рік застрягнеш у сварках.

Брати щось безплатно – потрібно заплатити якусь умовну суму, інакше дар обернеться неприємностями.

У кого іменини 12 березня

Цього дня іменини святкують Григорій, Симеон, Феофан, Володимир, Іван, Сергій, Дмитро, Олександр та Костянтин.

Які сьогодні ще свята в Україні та світі

Сьогодні у цей день відзначається Всесвітній день ананаса, Міжнародний день шкільного харчування, Всесвітній день проти кіберцензури (World Day Against Cyber Censorship), День шоколадного батончика Milky Way, День заборони на зневіру, День Сонця-Землі, День комп’ютерного глюку та День свободи слова в Інтернеті (Online Free Expression Day).

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