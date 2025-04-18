У ЗСУ почали тренувати бійців у віртуальній реальності та "психологічних смугах": як готують до реального бою

Збройні Сили України, за його словами, хочуть максимально відтворити справжні бойові дії

У Збройних Силах України стартувало впровадження унікальних методик підготовки військовослужбовців, які мають зробити тренування максимально наближеними до реальних бойових дій. Йдеться про нові підходи до психологічної стійкості — від спеціальних смуг перешкод до тренувань у віртуальній реальності.

Про це "Телеграфу" розповів заступник Головнокомандувача Збройних Сил України — полковник Олег Апостол.

За його словами, якісна підготовка військовослужбовців неможлива без врахування бойового досвіду, і саме тому в навчальні програми було впроваджено низку кардинальних змін. Одним із ключових нововведень стала "психологічна смуга перешкод" — перша в Україні. Це спеціально облаштований закритий простір "Венджин", що імітує бойові дії у приміщеннях, підвалах чи вузьких просторах без світла. Цей досвід ми перейняли у Польщі.

"Це те саме, що зайти в підвал у Торецьку чи Авдіївці, коли не видно нічого і ти маєш діяти. Ми таким чином не лише тренуємо стійкість до стресу, а й перевіряємо, чи у людини немає клаустрофобії або схильності до епілепсії. Наша мета — психологічно готувати військового до війни", — пояснив Апостол.

Водночас, за його словами, цей елемент підготовки поки що лише впроваджується і тестується, він ще не функціонує у всіх навчальних центрах, однак вже почав демонструвати позитивний ефект.

Окрім цього, в кожній бригаді та навчальному центрі вже є окуляри віртуальної реальності, які дозволяють військовим тренуватись у максимально реалістичних умовах, не ризикуючи отримати травми.

Коли військовослужбовець одягає VR-окуляри, він бачить страшні речі. Наприклад, під час одного з сценаріїв військовий бачить, як товариш втрачає ногу і кричить від болю. Насправді в руках у нього — манекен, але в шоломі це виглядає, як реальна людина. Але завдяки візуальному і звуковому ефекту психіка починає працювати в умовах, наближених до реального бою, розповідає полковник.

Збройні Сили України, за його словами, хочуть максимально відтворити справжні бойові дії вже під час навчання, аби не просто підготувати солдата технічно, а зробити його ментально стійким.

"Ми хочемо, щоб людина відчувала: вона потрапила в армію. В той самий час майбутніх військовослужбовців ніхто не мучить — ми готуємо", — підсумував Олег Апостол.

Раніше "Телеграф" писав, що у ЗСУ стартує оновлена програма підготовки для "обмежено придатних".