"Лукашенко вселив у гравців чорта": у Росії пояснили аномальну перемогу білорусів у хокеї (відео)

Несподівана перемога мінського клубу здивувала росіян

Колишній головний тренер збірної Росії з хокею Володимир Плющов заявив, що мінське "Динамо" обіграло "Трактор" із Челябінська у третьому матчі 1/4 фіналу КХЛ (Континентальна хокейна ліга) з рахунком 8:0 завдяки самопроголошеному президентові Білорусі Олександру Лукашенку. Напередодні в мережі з’явилися чутки, що у КХЛ може з’явитися американська команда.

Відповідний коментар Плющова наводить gazeta.ru. За його словами, Лукашенко, побувавши на тренуванні "Динамо", "вселив у гравців чортеня".

"Напевно, Батька їм допоміг. Він був присутній на тренуванні, вселив у них якогось "чортеня". Але ще раз кажу: результат приголомшливий. "Трактор" міг пропустити вісім шайб — але хоча б три мав забивати. Абсолютно незрозуміло. Так що передбачити результат четвертого матчу не беруся", — заявив Плющов.

Зазначимо, рахунок у серії 2-1 на користь "Трактора".

Нагадаємо, нещодавно в КХЛ російський хокеїст бив канадця ключкою, забувши про гру. До речі, за словами президента Росії Володимира Путіна, саме він вигадав КХЛ.