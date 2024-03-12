Церковный праздник 12 марта: что нельзя делать сегодня на Феофана Исповедника

Сегодня в православный праздник нельзя обижать лошадей и брать что-то бесплатно

В этот вторник православные верующие и греко-католики отмечают за новым церковным календарем память преподобного Феофана Исповедника – известного византийского монаха и летописца, жившего между VIII и IX веками. В народном календаре этот день известен как Феофанов день. Также 12 марта — второй день Масленицы "Заигрывание".

Феофан проживал в Константинополе около 760 года. Его происхождение было из обеспеченной и знатной семьи. В детстве он воспитывался при дворе императора. Когда настало время, он отказался от женитьбы, принял постриг и спустя некоторое время основал монастырь на острове Калоним, где стал игуменом.

Преподобный Феофан при жизни активно поддерживал распространение православия, но при власти императора-иконоборца Льва V он потерпел неудачу. Окружение императора настаивало на том, чтобы Феофан отрекся от православия, однако он категорически отказался. В результате он был заключен в тюрьму, где умер спустя год.

Согласно легендам, Феофан обладал способностью исцелять и изгонять бесов. Но его самый значительный вклад в историю христианства – это его работа "Хронография". В ней преподобный описал историю церкви с 285 по 813 год.

Традиции и приметы на 12 марта

На Руси 12 марта встречали приход весны. Это происходило с шумом, радостью и весельем. С раннего утра люди выходили на улицу, чтобы почувствовать свежее дыхание перемен. Обычно к Феофановому дню снег начинал таять, а земля пробуждалась от зимней спячки.

В старину особое внимание уделялось лошадям – верным помощникам крестьян. Заботились о них, понимая, что от них зависит процветание и благополучие семьи.

Немного этого дня наши предки опасались. Считалось, что если лошадь заболеет в это время, она будет болеть все лето. Для предотвращения этого животных водили к источникам, опускали в воду серебряное кольцо или монету, а затем начинали поить.

Лошадь фыркает — пойдет дождь.

Туман по земле стелется — к ясной погоде, поднимается — к дождю.

Вороны собрались на земле — к потеплению.

Весь день стоит теплая погода — к дождливому лету.

На деревьях появился иней — лето начнется с дождей.

В полях или домах появилось много мышей — к неурожайному году.

Что нельзя делать 12 марта

Обижать лошадей как физически, так и словесно, оставлять их голодными — можно серьезно заболеть.

Одалживать деньги – есть риск остаться без финансов.

Начнешь выяснять отношение с кем-то на Феофана, на весь год застрянешь в ссорах.

Брать что-либо бесплатно – нужно заплатить какую-то условную сумму, иначе дар обернется неприятностями.

У кого именины 12 марта

В этот день именины празднуют Григорий, Симеон, Феофан, Владимир, Иван, Сергей, Дмитрий, Александр и Константин.

Какие сегодня еще праздники в Украине и мире

Сегодня в этот день отмечается Всемирный день ананаса, Международный день школьного питания, Всемирный день против кибер-цензуры (World Day Against Cyber Censorship), День шоколадного батончика Milky Way, День запрета на уныние, День Солнца-Земли, День компьютерного глюка и День свободы слова в Интернете (Online Free Expression Day).

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