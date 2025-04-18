Платитимуть щодня: в Дніпрі студентам пропонують цікаву роботу на свіжому повітрі

Парк розваг пропонує вакансії для молоді

У Дніпрі з'явилась нова вакансія для молоді — робота на атракціонах у парку Гагаріна. Працювати можна повний день і отримувати від 150 до 200 гривень за годину.

Пропозиція підходить навіть для підлітків молодше 18 років. Відповідне оголошення розміщене на одному з популярних сайтів пошуку роботи.

Згідно з інформацією в оголошені, працівника шукають у парк Гагаріна, що розташований у Соборному районі міста. Графік роботи стандартний — з 8:00 до 18:00. Роботодавець обіцяє виплати за відпрацьований час щодня.

Обов'язки працівників полягатимуть в обслуговуванні дитячих атракціонів та забезпеченні безпеки відвідувачів. Для роботи не потрібен попередній досвід чи спеціальна освіта.

Вакансія має тимчасовий характер і найкраще підходить для тих, хто шукає сезонну роботу без довготривалих зобов'язань. Для того, щоб подати заявку на цю позицію, достатньо зв'язатися з роботодавцем через контакти, вказані в оголошенні на сайті пошуку роботи.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що студентам, які люблять готувати, пропонують цікаву роботу. Обіцяють 1200 гривень за зміну.