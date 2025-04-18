В Україні активно продають новий вид підроблених цигарок: скільки вони коштують і як відрізнити

Точна кількість ліній, що випускають ці підробки, наразі не встановлена

В Україну прийшли нові підроблені сигарети, які вже активно поширюються на ринку. Цей продукт не має жодного стосунку до відомих брендів, але за останніми даними в магазинах та інших роздрібних точках зʼявилися сигарети з незвичайними упаковками.

Як повідомив журналіст Євген Плінський, особливістю нових підробок є пакування з попереджувальними написами італійською мовою та сигарети під марками, які раніше не зустрічалися в Україні, зокрема Parliament і Winston Blue.

Це було підтверджено першочерговою експертизою, яка виявила низку нехарактерних для оригінальних брендів ознак. Цікаво, що ці пачки продаються за ціною до 70 гривень за упаковку, але постачальники та виробники сировини поки залишаються невідомими.

Попри те, що точна кількість ліній, що випускають ці підробки, наразі не встановлена, аналітики вже зʼясували, що в Україні функціонують 3 нові промислові потужності, що займаються виготовленням такого контрафакту.

"Чи всі вони повʼязані з новачком ринку — поки невідомо. Але ми точно зʼясуємо", — написав Плінський.

Наразі офіційної назви виробника не отримано, але споживачі вже почали жартувати, називаючи їх "макаронниками".

Виявляється, боротьба з контрафактом буде продовжуватися й уже найближчим часом стане відомо більше про виробників цих підробок.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як подорожчають сигарети до 2028 року. Зеленський підписав законопроєкт, що передбачає переведення акцизів на тютюнові вироби в євро, тому кількість курців, ймовірно, зменшиться.