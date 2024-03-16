Прощена неділя Масляної 2024: головні традиції та заборони в цей день

Щороку дата Прощеної неділі змінюється

З 11 по 17 березня в Україні триває Масляна. Це смачне свято закінчується Прощеною неділею — днем, коли заведено відпускати всі образи та просити вибачення у всіх, перед ким завинили.

Дата цього свята перехідна і залежить від Масляної. "Телеграф" розповідає, коли у 2023 році відзначається Прощена неділя і ділиться головними традиціями й заборонами в цей день.

Дата і традиції Прощеної неділі 2024

У 2024 році святкування Прощеної неділі припадає на 17 березня. Зранку варто сходити до церкви. Після цього заведено просити вибачення один в одного, пробачати всім, хто хоче бути прощеним і перепросити перед померлими родичами.

Оскільки це останній день перед Великим постом, варто сходити в гості або ж прийняти гостей у себе. Також в цей день треба робити добрі справи і допомагати всім, хто потребує.

Заборони у Прощену неділю

В цей день не можна лаятись, підвищувати голос, когось ображати або ображатися на когось, відмовляти у допомозі та прощенні. Заборонено також вживати алкоголь та м’ясні страви, прати, робити ремонт, прибирати вдома, шити, займатися фізичною працею і влаштовувати гучні вечірки.

Раніше "Телеграф" розповідав, коли починається Великий піст в Україні у 2024. Ми поділилися датою, традиціями та історією.