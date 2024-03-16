Прощеное воскресенье Масленицы 2024: главные традиции и запреты в этот день

Ежегодно дата Прощеного воскресенья меняется

С 11 по 17 марта в Украине идет Масленица. Этот вкусный праздник заканчивается Прощеным воскресеньем — днем, когда принято отпускать все оскорбления и просить прощения у всех, перед кем провинились.

Дата этого праздника переходная и зависит от Масленицы. "Телеграф" рассказывает, когда в 2023 году отмечается Прощеное воскресенье и делится главными традициями и запретами в этот день.

Дата и традиции Прощеного воскресенья 2024

В 2024 году празднование Прощеного воскресенья приходится на 17 марта. Утром следует сходить в церковь. После этого принято просить прощения друг у друга, простить всех, кто хочет быть прощенным и извиниться перед умершими родственниками.

Поскольку это последний день перед Великим постом, стоит сходить в гости или принять гостей у себя. Также в этот день нужно делать добрые дела и помогать всем нуждающимся.

Запреты в Прощенное воскресенье

В этот день нельзя ругаться, повышать голос, кого оскорблять или обижаться на кого, отказывать в помощи и прощении. Запрещено также употреблять алкоголь и мясные блюда, стирать, делать ремонт, убирать дома, шить, заниматься физическим трудом и устраивать громкие вечеринки.

Ранее "Телеграф" рассказывал, когда начинается Великий пост в Украине в 2024 году. Мы поделились датой, традициями и историей.