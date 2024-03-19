Дар’я Грязна 19 березня: що не можна робити сьогодні, щоб не розпрощатися з удачею

У це церковне свято сьогодні не можна ходити у брудному одязі та ледарювати

У вівторок, 19 березня (1 квітня за старим стилем), за новоюліанським календарем православна та греко-католицька церква згадує святих Дар’ю та Хрісанфа Римських. За народним календарем відзначається свято під назвою "Дар’я Брудна".

Хрісанф народився в язичницькій сім’ї, однак після прочитання Нового Завіту за порадою друзів він вирішив прийняти хрещення, попри погрози батька про позбавлення спадщини. Батько спробував видати сина заміж за жрицю Афіни Паллади — Дарію, сподіваючись змінити його переконання. Проте Хрісанф переконав майбутню дружину прийняти християнство.

Подружжя розпочало благочестиве життя, закликаючи інших наслідувати подібний християнський приклад. Деякі римляни поскаржилися на них владі. Після арешту, чоловік і дружина були ув’язнені та піддані тортурам за відмову прийняти язичницьку віру. Після мук і тортур їх стратили.

Традиції та прикмети на 19 березня

У давнину вранці віряни відвідували храм, щоб просити заступництва у святих Дарії та Хрісанфа Римських. Їх вважали покровителями сімейного добробуту та вірності. У храмі зверталися до них за допомогою у вихованні дітей та молилися про здоров’я своїх близьких.

Дар’ю Грязною в народі назвали через брудну ополонку в цей період. Сніг залишав за собою калюжі і бруд біля ополонок, тому до них було практично неможливо підійти. Вода набувала жовтуватого і неприємного відтінку.

Теплий та ясний день – сухе та вітряне літо.

Дощ є ознакою того, що влітку посухи не буде.

Залежалий сніг – літо буде поганим.

Вночі зірок не видно – погода найближчим часом буде теплою.

Яка погода на 19 квітня – таким буде жовтень.

Трясогузки прилетіли — весна виявиться теплою.

Що не можна робити 19 березня

Сумувати, плакати — весь рік може пройти у смутках та сльозах.

Незаміжнім дівчатам обертатися, якщо хтось покличе на ім’я — про заміжжя можна надовго забути.

Бруднитися, ходити в брудному та несвіжому одязі — духовний бруд (гріхи) відмивати доведеться довго.

Ледарювати — ні грошей, ні щастя не буде.

Планувати — планам не судилося здійснитися.

У кого іменини 19 березня

Цього дня іменини святкують Дарина, Інокентій, Іван, Софія та Дмитро.

Які сьогодні ще свята в Україні та світі

Щорічно у третій вівторок березня у світі відзначається Всесвітній день соціальної роботи (World Day of Social Work). Також 19 березня святкують Міжнародний день читання для мене (Міжнародний день "Почитай мені"), Міжнародний день клієнта, День шоколадної карамелі (Chocolate Caramel Day), Професійне свято самогонників (День самогонників), Перший день без шапки.

Також у США відзначають сьогодні Національний день сміху, День турботливих компаній (Companies That Care Day), День птахівництва (National Poultry Day), День сертифікованої медсестри (Certified Nurses Day), День подяки таксономістам (Taxonomist Appreciation Day). У Фінляндії – День рівноправності (День Мінни Кант), у Лівії – Свято перемоги над Каддафі, в Італії, Іспанії та Португалії – День батька (Father’s Day).

Нагадаємо, що з понеділка, 18 березня, в Україні розпочався Великий піст 2024. Ми писали, що можна і не можна їсти в період 48 днів, до самого Великодня, який цього року випадає на 5 травня.

Раніше "Телеграф" розповідав, що березень щедрий на святкові дні, вихідні та професійні свята. Ми публікували список свят та пам’ятних дат у перший весняний місяць.