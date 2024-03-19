Дарья Грязная 19 марта: что нельзя делать сегодня, чтобы не распрощаться с удачей

В этот церковный праздник сегодня нельзя ходить в грязной одежде и бездельничать

Во вторник, 19 марта (1 апреля по старому стилю), за новоюлианским календарем православная и греко-католическая церковь вспоминает святых Дарью и Хрисанфа Римских. По народному календарю отмечается праздник под названием "Дарья Грязная".

Хрисанф родился в языческой семье, однако, после прочтения Нового Завета по совету друзей он решил принять крещение, несмотря на угрозы отца об лишении наследства. Родитель попытался выдать сына замуж за жрицу Афины Паллады — Дарию, надеясь изменить его убеждения. Однако Хрисанф убедил будущую супругу принять христианство.

Супруги начали вели благочестивую жизнь, призывая других следовать подобному христианскому примеру. Некоторые римляне пожаловались на них властям. После ареста, муж и жена были заключены в тюрьму и подвергнуты пыткам за отказ принять языческую веру. После мучений и пыток их казнили.

Традиции и приметы на 19 марта

В старину по утру верующие посещали храм, чтобы просить заступничества у святых Дарьи и Хрисанфа Римских. Их считали покровителями семейного благополучия и верности. В храме обращались к ним за помощью в воспитании детей и молились о здравии своих близких.

Дарью Грязной в народе назвали из-за грязной проруби в этот период. Растаявший снег оставлял за собой лужи и грязь около прорубей, поэтому к ним было практически невозможно подойти. Вода приобретала желтоватый и неприятный оттенок.

Теплый и ясный день – сухое и ветреное лето.

Дождь – признак того, что летом засухи не будет.

Залежавшийся снег – лето будет плохим.

Ночью звезд не видно – погода в ближайшее время будет теплой.

Какова погода на 19 апреля – таким будет и октябрь.

Трясогузки прилетели — весна окажется теплой.

Что нельзя делать 19 марта

Горевать, плакать — весь год может пройти в печали и слезах.

Незамужним девушкам оборачиваться, если кто-то позовет по имени — о замужестве можно надолго забыть.

Пачкаться, ходить в грязной и несвежей одежде — духовную грязь (грехи) отмывать придется долго.

Бездельничать — ни денег, ни счастья не будет.

Планировать — планам не суждено будет сбыться.

У кого именины 19 марта

В этот день именины празднуют Дарья, Иннокентий, Иван, Софья и Дмитрий.

Какие сегодня еще праздники в Украине и мире

Ежегодно в третий вторник марта в мире отмечается Всемирный день социальной работы (World Day of Social Work). Также 19 марта празднуют Международный день чтения для меня (Международный день "Почитай мне"), Международный день клиента, День шоколадной карамели (Chocolate Caramel Day), Професійне свято самогонників (День самогонників), Первый день без шапки.

Также в США отмечается сегодня Национальный день смеха, День заботливых компаний (Companies That Care Day), День птицеводства (National Poultry Day), День сертифицированной медсестры (Certified Nurses Day), День благодарности таксономистам (Taxonomist Appreciation Day). В Финляндии — День равноправия (День Минны Кант), в Ливии — Праздник победы над Каддафи, в Италии, Испании и Португалии — День отца (Father`s Day).

Напомним, что с понедельника, 18 марта, в Украине начался Великий пост 2024. Мы писали, что можно и нельзя есть в период 48 дней, до самой Пасхи, которая в этом году выпадает на 5 мая.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что март щедр на праздничные дни, выходные и профессиональные праздники. Мы публиковали список праздников и памятных дат в первый весенний месяц.