День Іпатія Чудотворця: що не можна робити сьогодні 31 березня, щоб у родині був мир

В останній день березня сьогодні не можна подружжю спати порізно і сидіти у темряві

Сьогодні, 31 березня, українці відзначають важливі свята. Один із них є Великдень 2024 — його в останній березневий день зустрічають католики та протестанти. Також православні християни та греко-католики цієї неділі (13 квітня за старим стилем) вшановують пам’ять святого Іпатія Чудотворця (Гангрського). У народному календарі це свято Вогнище.

Іпатій Гангрський жив у III–IV століттях і обіймав посаду єпископа у місті Гангра, що у Пафлагонії (нині на території Туреччини). Після засудження одного священника за єресь, Іпатій став об’єктом нападу з боку обурених єретиків. Вони нанесли єпископу безліч поранень мечами та кілками, потім викинули його тіло в болото.

Тіло святого було виявлено місцевим селянином, після чого останки Іпатія поховали з належними почестями. Згідно з переказами, мощі святителя стали об’єктом численних чудес, включаючи вигнання бісів та зцілення хвороб.

Іпатія Чудотворець був особливо шанований на Русі. Святому мученикові моляться про вилікування від безпліддя та допомогу у зачатті дитини.

Традиції та прикмети на 31 березня

Друга назва цього свята, Вогнище, походить від підсічно-вогневого землеробства, коли ліс спалювався, а на удобреному попільному ґрунті висаджували різні культури.

31 березня проводився ритуал очищення із використанням вогню. Наші пращури діставали гаряче вугілля з печі та підпалювали багаття на городі. У ньому спалювали старі, непотрібні, поламані речі, щоб позбутися негативу та призвати до оселі нову чисту енергію.

Синє небо за безвітряної погоди та прозорі хмари — до дощу.

Сонячний день 31 березня – літо буде теплим.

На Іпатія Чудотворця блиснула блискавка — прийде посуха.

У клена та берези сік виділяється – до потепління.

Перелітні птахи злітаються зграями – весна прийде з гарною погодою.

Птахи, що прилетіли з теплих країв, довго не щебечуть — холоди затримаються.

Вода тече і піниться — на дощ.

Дощ уранці 31 березня — літо теж мокрим буде.

Що не можна робити 31 березня

Чоловікові і дружині спати порізно, лаятися подружжю — це може призвести до довгої розлуки та нещастя.

Сидіти у темряві. Чим більше світла буде 31 березня, тим більше щастя чекає на сім’ю.

Щоб у домі було брудно — непотрібні, зламані речі та сміття забиратимуть у домочадців енергію.

Жінкам бажати комусь зла – негатив повернеться сторицею.

Згадувати нечисту силу — вона почує та увійде до оселі.

У кого іменини 31 березня

Цього дня іменини святкують Іпатій, Інокентій, Веніамін, Ганна, Іван та Йосип.

Які сьогодні ще свята в Україні та світі

Сьогодні в Україні відзначають своє професійне свято флористи. Представники цієї творчої професії приносять красу та радість у наше життя за допомогою квіткових композицій та прикрас.

Також у світі 31 березня відзначають День Ейфелевої вежі, Міжнародний день декольте, Всесвітній день резервного копіювання, Міжнародний день видимості трансгендерів (International Transgender Day of Visibility), Свято різнокольорових очей, Міжнародний день "Кинь свою ненависну роботу" (International Quit Your Crappy Job), День газового пальника Бунзена, Міжнародний день медієвіста (International Hug a Medievalist Day — історик, який вивчає європейське Середньовіччя).

Раніше "Телеграф" писав про те, які дві молитви обов’язково слід читати на піст перед Великоднем. Християни вірять, що це допоможе захиститися від злих очей та очиститись від гріхів.