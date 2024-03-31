День Ипатия Чудотворца: что нельзя делать сегодня 31 марта, чтобы в семье был мир

В последний день марта сегодня нельзя супругам спать порознь и сидеть в темноте

Сегодня, 31 марта, украинцы отмечают важные праздники. Один из них является Пасха 2024 — ее в последний мартовский день встречают католики и протестанты. Также православные христиане и греко-католики в это воскресенье (13 апреля по старому стилю) почитают память святого Ипатия Чудотворца (Гангрского). В народном календаре это праздник Огнище.

Ипатий Гангрский жил в III–IV веках и занимал должность епископа в городе Гангра, расположенном в Пафлагонии (ныне на территории Турции). После осуждения одного священника за ересь, Ипатий стал объектом нападения со стороны возмущенных еретиков. Они нанесли епископу множество ранений мечами и кольями, затем выбросили его тело в болото.

Тело святого было обнаружено местным крестьянином, после чего останки Ипатия были похоронены с должными почестями. Согласно преданиям, мощи святителя стали объектом многочисленных чудес, включая изгнание бесов и исцеление болезней.

Ипатия Чудотворец был особо почитаем на Руси. Святому мученику молятся об излечении от бесплодия и помощи в зачатии ребенка.

Традиции и приметы на 31 марта

Второе название этого праздника, Огнище, происходит от подсечно-огневого земледелия, когда лес сжигался, а на удобренной золой почве высаживали различные культуры.

31 марта проводился ритуал очищения с использованием огня. Наши предки доставали горячие угли из печи и поджигали костер в огороде. В нем сжигали старые, ненужные, поломанные вещи, чтобы избавиться от негатива и призвать в дом новую чистую энергию.

Синее небо при безветренной погоде и прозрачные облака — к дождю.

Солнечный день 31 марта — лето будет теплым.

На Ипатия Чудотворца сверкнула молния — грядет засуха.

У клена и березы сок выделяется — к потеплению.

Перелетные птицы слетаются стаями — весна придет с хорошей погодой.

Прилетевшие из теплых краев птицы долго не щебечут — холода задержатся.

Вода течет и пенится — к дождю.

Дождь утром 31 марта — лето тоже мокрым будет.

Что нельзя делать 31 марта

Мужу и жене спать порознь, ругаться супругам — это может привести к долгой разлуке и несчастьям.

Сидеть в темноте. Чем больше света будет 31 марта, тем больше счастья ждет семью.

Чтобы в доме было грязно — ненужные, сломанные вещи и мусор будут отнимать у домочадцев энергию.

Женщинам желать кому-то зла — негатив вернется сторицей.

Упоминать нечистую силу — она услышит и войдет в дом.

У кого именины 31 марта

В этот день именины празднуют Ипатий, Иннокентий, Вениамин, Анна, Иван и Иосиф.

Какие сегодня еще праздники в Украине и мире

Сегодня в Украине отмечают свой профессиональный праздник флористы. Представители этой творческой профессии приносят красоту и радость в нашу жизнь с помощью цветочных композиций и украшений.

Также в мире 31 марта отмечают День Эйфелевой башни, Международный день декольте, Всемирный день резервного копирования, Международный день видимости трансгендеров (International Transgender Day of Visibility), Праздник разноцветных глаз, Международный день "Бросай свою ненавистную работу" (International Quit Your Crappy Job Day), День газовой горелки Бунзена, Международный день медиевиста (International Hug a Medievalist Day — историк, изучающий европейское Средневековье).

Ранее "Телеграф" писал о том, какие две молитвы обязательно следует читать в пост перед Пасхой. Христиане верят, что это поможет защититься от злых глаз и очиститься от грехов.