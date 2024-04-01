Церковне свято 1 квітня: що не можна робити сьогодні у День святої Марії

Першого квітневого дня сьогодні християнам не можна вбивати павука та об’їдатися

За новим церковним календарем, у понеділок, 1 квітня (14 квітня за старим стилем), християни східного обряду та греко-католики вшановують пам’ять святої Марії Єгипетської. У вірян триває суворий Великий піст 2024, а в народному календарі сьогодні — Мар’їн день.

Марія Єгипетська, свята християнська постать, відома як заступниця перед Богом для жінок, що каються. Народилася в Єгипті в середині 5 століття, Марія у віці 12 років залишила своїх батьків і вирушила до Олександрії, де стала відомою блудницею.

Одного дня, намагаючись увійти до храму Гробу Господнього, вона зіткнулася з перешкодою, наче невидима сила не дозволяла їй пройти. Цей досвід привів її до усвідомлення свого падіння, і вона звернулася до молитви. Тоді їй вдалося увійти до храму. Після цього Марія провела 47 років у пустелі, на самоті, присвятивши себе посту і молитвам покаяння.

З часом одяг Марії стерся, а шкіра висохла і почорніла від сонця. Коли ієромонах Зосима зустрів її під час Великого посту, то побачив, що колишня блудниця досягла дивовижних висот у своїй духовній практиці: під час молитви вона підіймалася на лікоть від землі і дивним чином цитувала тексти Писання.

Через два роки Зосима виявив бездиханне тіло Марії. Старець не зміг самостійно вирити їй могилу і звернувся за допомогою до лева, що проходив повз. Той викопав яму кігтями, і тіло святої було поховано в пісках.

Традиції та прикмети на 1 квітня

1 квітня традиційно відзначають День сміху (День дурня), тож у Мар’їн день наші пращури встановили традицію жартувати та обманювати інших. Вірили, що якщо у цей день обдурити 12 людей, удача супроводжуватиме протягом усього року. Незаміжні дівчата прагнули обдурити дев’ятьох людей, щоб забезпечити вірність майбутнього чоловіка.

Зірок не видно на небі – буде тепло.

Сонячна погода — така ж триватиме кілька місяців.

Велика повінь обіцяє багато трави і ранню косовицю.

Хмари здаються синіми – до потепління та дощу.

Вогкість 1 квітня віщує врожай грибів.

Гримить грім — літо очікується тепле та ясне. Тільки блискавка сяє — літо буде посушливим.

Що не можна робити 1 квітня

Лаятися вдома — домовик може образитись.

Пересолювати їжу – скоро доведеться лити гіркі сльози через розчарування чи образи.

Вбивати павука, що плете павутиння біля вхідних дверей — з дому достаток піде.

Незаміжнім дівчатам, заходячи до дому, зачиняти за собою двері, — чоловік зраджуватиме.

Влаштовувати пишні вечері — потім доведеться жити надголодь.

Вагітним жінкам їсти яйця — дитина народиться примхливою та неспокійною.

Відмовляти у допомозі — гріхи всіх покійних близьких перейдуть на плечі того, хто відмовив.

У кого іменини 1 квітня

Цього дня іменини святкують Марія, Євфимій, Макарій, Іван та Сергій.

Які сьогодні ще свята в Україні та світі

1 квітня світова спільнота разом з Україною відзначає День сміху (День дурня), День копалин дурнів (Fossil Fools Day), День математика, Міжнародний день птахів, День народження коньяку, День їстівної книги, День пробудження домовика, Міжнародний день веселощів на роботі (International Fun at Work Day), Ассірійський Новий рік (Kha b-Nisan), Міжнародний день фріволіте (International Tatting Day) та День народження долара.

Незабаром українці відзначатимуть Великдень — одне з найбільших релігійних свят. Раніше ми писали про дату Великодня у 2024 році та які є традиції у велике свято.