Церковный праздник 1 апреля: что нельзя делать сегодня в День святой Марии

В первый апрельский день сегодня христианам нельзя убивать паука и объедаться

По новому церковному календарю, в понедельник, 1 апреля (14 апреля по старому стилю), христиане восточного обряда и греко-католики почитают память святой Марии Египетской. У верующих продолжается строгий Великий пост 2024, а в народном календаре сегодня — Марьин день.

Мария Египетская, святая христианская фигура, известна как заступница перед Богом для кающихся женщин. Родилась в Египте в середине 5 века, Мария в возрасте 12 лет покинула своих родителей и отправилась в Александрию, где стала известной блудницей.

В один из дней, стремясь войти в храм Гроба Господня, она столкнулась с препятствием, словно невидимая сила не позволяла ей пройти. Этот опыт привел ее к осознанию собственного падения, и она обратилась к молитве. Тогда ей удалось войти в храм. После этого Мария провела 47 лет в пустыне, в полном одиночестве, посвятив себя посту и молитвам покаяния.

Со временем одежда Марии стерлась, а кожа иссохла и почернела от солнца. Когда иеромонах Зосима встретил ее во время Великого поста, то увидел, что бывшая блудница достигла удивительных высот в своей духовной практике: во время молитвы она поднималась на локоть от земли и чудесным образом цитировала тексты Писания.

Спустя два года Зосима обнаружил бездыханное тело Марии. Старец не смог самостоятельно вырыть ей могилу и обратился за помощью к проходившему мимо льву. Тот выкопал яму когтями, и тело святой было погребено в песках.

Традиции и приметы на 1 апреля

1 апреля традиционно отмечают День смеха (День дурака), поэтому в Марьин день наши предки установили традицию шутить и обманывать других. Верили, что если в этот день обмануть 12 человек, удача будет сопутствовать на протяжении всего года. Незамужние девушки стремились обмануть девять человек, чтобы обеспечить верность будущего мужа.

Звезд не видно на небе — будет тепло.

Солнечная погода — такая же продлится несколько месяцев.

Большое половодье сулит много травы и ранний покос.

Облака кажутся синими — к потеплению и дождю.

Сырость 1 апреля предвещает урожай грибов.

Гремит гром — лето ожидается теплое и ясное. Только молния сверкает — лето будет засушливое.

Что нельзя делать 1 апреля

Ругаться дома — домовой может обидеться.

Пересаливать пищу – скоро придется лить горькие слезы из-за разочарования или обиды.

Убивать паука, плетущего паутину у входной двери — из дома достаток уйдет.

Незамужним девушкам, входя в дом, закрывать за собой дверь, — муж будет изменять.

Устраивать пышные ужины — потом придется жить впроголодь.

Беременным женщинам есть яйца — ребенок родится капризным и беспокойным.

Отказывать в помощи — грехи всех усопших близких перейдут на плечи отказавшего.

У кого именины 1 апреля

В этот день именины празднуют Мария, Евфимий, Макарий, Иван и Сергей.

Какие сегодня еще праздники в Украине и мире

1 апреля мировое сообщество вместе с Украиной отмечает День смеха (День дурака), День ископаемых дураков (Fossil Fools Day), День математика, Международный день птиц, День рождения коньяка, День съедобной книги, День пробуждения домового, Международный день веселья на работе (International Fun at Work Day), Ассирийский Новый год (Kha b-Nisan), Международный день фриволите (International Tatting Day) и День рождения доллара.

В скором времени украинцы будут отмечать Пасху — один из самых больших религиозных праздников. Ранее мы писали о дате Пасхи в 2024 году и какие есть традиции в большой праздник.