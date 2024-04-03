Церковне свято 3 квітня: що не можна робити сьогодні у День Микити Сповідника

Сьогодні 3 квітня християнам не можна вмиватися проточною водою та спостерігати за бійкою тварин

У середу, 3 квітня (16 квітня за старим стилем), православна та греко-католицька церква вшановує пам’ять Микити Сповідника та ікону Божої Матері під назвою "Нев'янучий Цвіт". У народному календарі — Микитин день. Також віряни продовжують дотримуватися Великого посту 2024.

Ігумен Микита, преподобний святий, який жив у VIII–IX століттях, походив із Кесарії Віфінської, сучасної Туреччини. З ранніх років він служив у церкві, а пізніше — вступив до Мидикійського монастиря і прийняв чернечі обітниці.

Після семи років Микита був поставлений пресвітером, а потім — ігуменом обителі. Завдяки суворому чернечому життю він віднайшов дар зцілення.

У період гонінь на християн за правління імператора Лева Вірменіна, Микиту Сповідника ув’язнили. Піддавшись хитрощам правителів, він тимчасово погодився на причастя від лжепатріарха-іконоборця і був звільнений. Однак, усвідомивши, що переслідування продовжуються, він покаявся у своєму вчинку, повернувся до столиці та почав відкрито виступати проти єретиків. За це він був знову ув’язнений на 6 років. У 824 році святий помер і був похований у своєму монастирі.

Традиції та прикмети на 3 квітня

Наставав час льодоходу, і відкривався сезон рибальства. За легендою, це відбувалося у момент, коли Водяник прокидався після зимової сплячки. Для того, щоб запобігти повені села, у воду кидали різні їстівні частування для заспокоєння Водяника. Наприклад, господині готували 3 квітня пироги з картопляною або капустяною начинкою.

3 квітня наші пращури вмивалися водою, що відстояла, а потім виливали її під молоде деревце. Вважалося, що тоді незабаром прийде енергія, щастя та грошова удача.

Грім довго гримить, отже, погода зіпсується.

Вітер, що дме з півночі, віщує дощі.

Опади 3 квітня — до затяжної та негоди весни.

Раннє закриття квіток мати-й-мачухи вказує на зміни у погоді.

Похолодання після першого грому обіцяє холодне літо.

Вітер із півдня дме — очікується хороша погода та багатий урожай.

Багато березового соку – літо буде дощовим.

Якщо крига не розтанула досі, то рибний улов буде поганий.

Що не можна робити 3 квітня

Кричати і шуміти біля річки, озера, моря — удача залишить.

Спостерігати за бійкою собаки з кішкою – не уникнути у родині великої сварки.

Лити воду на стіл, приймаючи важливі рішення — можна припуститися серйозної помилки.

Вмиватися проточною водою — інакше удача залишить.

Підходити близько до води з порожніми руками — Водяник може образитися і потягнути у воду.

Біля водойм шуміти — Водяник розсердиться і може затопити городи.

У кого іменини 3 квітня

Цього дня іменини святкують Микита та Феодосія.

Які сьогодні ще свята в Україні та світі

У середу, 3 квітня, вся світова спільнота разом з Україною святкують Всесвітній день вечірки (P-Day), День народження кавомолки, День народження штрих-коду (Barcode birthday), День народження мобільного телефону, День вигадування хороших прикмет, День дитячої йоги (Kids Yoga Day).

Раніше синоптики розповіли, що у перші дні квітня будуть високі температури та дощі. Цієї середи очікується посилення вітру.