Церковный праздник 3 апреля: что нельзя делать сегодня в День Никиты Исповедника

Сегодня 3 апреля христианам нельзя умываться проточной водой и наблюдать за дракой животных

В среду, 3 апреля (16 апреля по старому стилю), православная и греко-католическая церковь почитает память Никиты Исповедника и икону Божьей Матери под названием "Неувядаемый Цвет". В народном календаре — Никитин день. Также верующие продолжают придерживаться Великого поста 2024.

Игумен Никита, преподобный святой, живший в VIII–IX веках, происходил из Кесарии Вифинской, современной Турции. С ранних лет он служил в церкви, а позднее — вступил в Мидикийский монастырь и принял монашеские обеты.

После семи лет Никита был поставлен пресвитером, а затем — игуменом обители. Благодаря строгой монашеской жизни он обрел дар исцеления.

В период гонений на христиан при правлении императора Льва Армянина, Никиту Исповедника заключили в тюрьму. Поддавшись хитрости правителей, он временно согласился на причащение от лжепатриарха-иконоборца и был освобожден. Однако, осознав, что преследования продолжаются, он покаялся в своем поступке, вернулся в столицу и стал открыто выступать против еретиков. За это он был снова заключен в темницу на 6 лет. В 824 году святой скончался и был похоронен в своем монастыре.

Традиции и приметы на 3 апреля

Наступало время ледохода, и открывался сезон рыболовства. По легенде, это происходило в момент, когда Водяной просыпался после зимней спячки. Для того, чтобы предотвратить наводнение деревни, в воду бросали различные съедобные угощения для успокоения Водяного. К примеру, хозяйки готовили 3 апреля пироги с картофельной или же капустной начинкой.

3 апреля наши предки умывались отстоявшейся водой, а затем выливали ее под молодое деревце. Считалось, что тогда в скором времени придет энергия, счастье и денежная удача.

Гром долго гремит, значит, погода испортится.

Дующий с севера ветер предвещает дожди.

Осадки 3 апреля — к затяжной и ненастной весне.

Раннее закрытие цветков мать-и-мачехи указывает на изменения в погоде.

Похолодание после первого грома сулит холодное лето.

Ветер с юга дует — ожидается хорошая погода и богатый урожай.

Много березового сока – лето будет дождливое.

Если лед не растаял до сих пор, то рыбный улов будет плохой.

Что нельзя делать 3 апреля

Кричать и шуметь у реки, озера, моря — удача покинет.

Наблюдать за дракой собаки с кошкой — не избежать в семье крупной ссоры.

Лить воду на стол, принимая важные решения — можно допустить серьезную ошибку.

Умываться проточной водой — иначе удача покинет.

Подходить близко к воде с пустыми руками — Водяной может обидеться и утащить в воду.

Около водоемов шуметь — Водяной разозлиться и может затопить огороды.

У кого именины 3 апреля

В этот день именины празднуют Никита и Феодосия.

Какие сегодня еще праздники в Украине и мире

В среду, 3 апреля, все мировое сообщество вместе с Украиной празднуют Всемирный день вечеринки (P-Day), День рождения кофемолки, День рождения штрих-кода (Barcode birthday), День рождения мобильного телефона, День придумывания хороших примет, День детской йоги (Kids Yoga Day).

Ранее синоптики рассказали, что в первые дни апреля будут высокие температуры и дожди. В эту среду ожидается усиление ветра.