Чи відрізняються ціни в "синіх" та "чорних" АТБ: у чому різниця між магазинами

Оновлений формат мережу почала впроваджувати з 2017 року

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Темний фасад АТБ не означає дорожчих покупок: ціни на ті ж товари не залежать від кольору магазину. Різниця між двома форматами полягає в облаштуванні торгових залів, обладнанні та додаткових сервісах.

За поясненням АТБ, "синє" оформлення було базовим форматом мережі, а "чорне" з’явилося під час її модернізації. Нові супермаркети зазвичай просторіші, мають інше планування і більше зон для покупців.

"АТБ" чорного формату Джерело: Альона Заярна, "Телеграф"

Від чого залежить ціна товару

Оновлений дизайн сам по собі не змінює цінову політику: покупець не доплачує за темний фасад, краще освітлення чи сучасніший торговий зал. У той же час на кінцеву вартість покупки впливають конкретний магазин, канал продажу та умови знижок.

На сторінці "Спеціальні знижки" АТБ пояснює, що ціни на однакові товари можуть відрізнятися між магазинами, населеними пунктами та каналами продажу. Тому навіть однаковий процент спеціальної знижки не завжди означає однакову суму до оплати.

"Остаточна ціна визначається під час проведення розрахункової операції та відображається в чеку", — пояснює АТБ.

Що змінилося у "чорних" супермаркетах

Перші "сині" магазини відрізнялися характерним оформленням, уніформою персоналу та базовим плануванням залів. Багато хто з них працює у старих приміщеннях, де складніше перебудувати простір. "Чорний" формат отримав темний фасад, мінімалістичний інтер’єр та найкраще освітлення.

Синій магазин "АТБ"

У нових магазинах частіше є власна випічка — булочки і хліб, кавоварки або невеликі зони, де можна випити каву з собою. У деяких місцях працюють крапки зі свіжими соками. У "синіх" супермаркетах переважає стандартний асортимент без додаткових послуг.

У нових магазинах частіше облаштовують зони випічки і кави з собою. Джерело: Згенеровано ІІ ("Телеграф")

Під час оновлення встановлюють сучасне холодильне обладнання, LED-освітлення та автоматизовані системи. У нових магазинах активніше впроваджують каси самообслуговування, які допомагають скоротити черги у години пік. Старі супермаркети поступово реконструюють, хоча можливості повної перебудови залежать від приміщення.

Чому покупці отримують різні знижки

Окремо від формату магазину діють персональні пропозиції у додатку АТБ. Система формує їх автоматично, враховуючи історію та частоту покупок, активність у програмі лояльності, середній чек та придбані категорії товарів. Тому набір пропозицій та розмір знижки на той самий товар у різних покупців відрізняються.

Щоб скористатися пропозицією, її потрібно активувати у розділі "Спеціальні знижки", а перед оплатою на звичайній касі або касі самообслуговування – відсканувати код із програми. В інтернет-магазині АТБ та сервісі Scan&Buy знижка застосовується автоматично після авторизації та попередньої активації, якщо відповідний товар є в замовленні та виконані умови акції.

"Спеціальні скидки" в АТБ

Спеціальні пропозиції діють у всій мережі або лише у певних магазинах, територіях чи каналах продажу – це передбачено умовами конкретної акції. Якщо одночасно застосовують кілька знижок, їх розраховують послідовно: кожну наступну – від ціни після попередньої, без арифметичного складання відсотків.

Як повідомляв "Телеграф", понад 295 супермаркетів мережі "Сільпо" забезпечені генераторами, а під час відключень там дозволяють заряджати телефони, ноутбуки, пауербанки та навіть зарядні станції про сервіс під час відключень. Для зарядних станцій встановлено допустиме навантаження до 1 кВт, а користуватися ними пропонують по черзі. Це дає контекст порівняння додаткових послуг супермаркетів, але з підтверджує різницю у цінах між форматами " АТБ " .