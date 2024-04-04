Что нельзя делать сегодня в День Иосифа Песнопевца: главные запреты 4 апреля

В этот четверг христианам нельзя давать в долг деньги и выносить украшения из дома

Сегодня 4 апреля православные христиане и греко-католики вспоминают о святом Иосифе Песнопевце. До смены церковного календаря на новоюлианский стиль это событие отмечалось 17 апреля. Идет строгий Великий пост 2024.

Преподобный Иосиф Песнопевец, живший в I веке, родился на Сицилии, однако в детстве бежал с родителями на Пелопоннес, укрываясь от нашествия варваров. В возрасте 15 лет он принял решение вступить в монастырь. Позднее основался при церкви святых мучеников Сергия и Вакха, полностью посвятив свое время борьбе с ересью, проповедям и защите иконопочитания.

Однажды Иосиф был выбран посланником к Папе Римскому, чтобы сообщить о ситуации с еретиками, но во время пути его захватили арабские разбойники, подкупленные иконоборцами. Следующие 6 лет Иосиф провел в тюрьме на острове Крит.

Во время заключения к нему явился в видении Николай Чудотворец, предложив Иосифу прочитать свиток и затем съесть его, а после пропеть то, что было написано. После выполнения этих условий Иосиф моментально освободился: кандалы чудесным образом развязались, а дверь камеры открылась. Свободный монах вернулся в Константинополь. После этого святой написал канон апостолу Варфоломею и более 300 церковных гимнов.

Традиции и приметы на 4 апреля

В народе существует поверье, что в это время все наполняется музыкой: журавли и прочие птицы возвращаются и начинают петь, а сверчок впервые дарит свой голос. В старые времена 4 апреля наши предки наслаждались пением птиц и сами исполняли музыку, считая, что это обязательно принесет удачу.

Если первые листья будут на березе — это к сухому лету, если на ольхе — к дождливому.

Ветер дует с севера — скоро пойдут дожди.

Золотистый восход, а также высоко и быстро плывущие по небу облака сулят погожий денек.

Желтые и розоватые цвета утренней зари — к ветрам.

На деревьях кора потрескалась — ожидается хорошая погода.

Тихое движение темных и тяжелых туч предвещает затяжное ненастье.

Береза раньше ольхи распустила лист, значит, летом будет сухо, наоборот — дождливо.

Что нельзя делать 4 апреля

Давать деньги в долг и одалживать самим — богатство и достаток будут обходить целый год стороной.

Выносить ценные вещи из дома, драгоценности — это может принести неудачи и безденежье.

Стричься 4 апреля — после этого они будут расти очень медленно.

У кого именины 4 апреля

В этот день именины празднуют Адриан, Вениамин, Георгий, Зосим, Иван, Иосиф, Мария, Никита, Николай, Федор и Яков.

Какие сегодня еще праздники в Украине и мире

Сегодня в мире и в Украине отмечают День витамина С (Vitamin C Day), Международный день моркови (International Carrot Day), Международный день настройщиков фортепиано, Всемирный день крысы, День вебмастера, Международный день просвещения по вопросам минной опасности, Международный день Интернета, День путешествия снега к морю, Международный день войлока, Международный день хождения по углям (International Firewalk Day), День медленного искусства (Slow Art Day) и Всемирный день бездомных животных (World Stray Animals Day).

Ранее сообщалось, что во втором месяце весны Землю атакует магнитная буря. Небольшое волнение прогнозируется 4 и 5 апреля.