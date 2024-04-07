Свято Георгія Сповідника: що не можна робити сьогодні 7 квітня

Сьогодні в церковне свято не можна заглядати в чужі вікна і торкатися солі

У період Великого посту 2024 православна та греко-католицька церква вшановує пам’ять преподобного Георгія Сповідника, митрополита Митіленського. У народному календарі сьогодні свято — Георгіїв день.

Святий сповідник Георгій, що жив у Константинополі в першій половині дев’ятого століття, зіткнувся з епохою іконоборства. У цей час багато хто, включаючи імператора Феофіла, знатних людей та частину духовенства, дотримувалися вчення, яке вважало ікони ідолами. Найшанованіші зображення святих були знищені, а їх шанувальники зазнавали переслідувань, вигнань і навіть страти. Однак серед тих, хто не зрікся ікон, були і патріархи, і ченці, і видатні богослови. Багато хто з них був прославлений Церквою як святий.

Георгій, хоч і був багатим городянином, обрав шлях духовного вдосконалення та засудив іконоборство, відмовившись підкоритися указу імператора Лева Вірменина. Він стверджував, що поклоніння іконі — це не поклоніння дереву чи фарбі, а її Вічному Образу. У відповідь на це імператор позбавив Георгія всього його майна, ганебно вивів його вулицями міста з мотузкою на шиї та кинуто до в’язниці. Пізніше він був із сім’єю вигнаний на заслання в Херсонес, де й помер. Кажуть, що на момент смерті чоловіка на небі засяяла зірка.

Традиції та прикмети на 7 квітня

Цього дня у давнину наші пращури виходили на вулицю, спостерігали за природними явищами та намагалися передбачити погоду на наступні місяці та дні. Також 7 квітня проводились різноманітні обряди, пов’язані з русалками.

Погода 7 квітня вкаже, якою вона буде 7 вересня.

Якщо йде дощ, то врожай ярих буде мізерним, а от калини буде багато.

Мороз, ясна погода – до чудового врожаю хліба та гречки.

Багато зірок на небі – до врожаю ягід.

Червоні хмари на сході – зміна погоди.

Висока купа хмари – до ясної погоди наступного дня.

Яскраві зірки вночі, а вранці хмари — до грози в обідню пору.

Що не можна робити 7 квітня

Ходити в гості — можна потурбувати домовика, і тоді домашній дух почне пустувати.

Дивитися в чужі вікна, дивитися на шибки — може принести іншим неприємності, невдачі.

Додавати у страви сіль, торкайтеся сільнички – вдома почнуться сварки і навіть скандали.

Сушити парасольку в кімнаті подружжя – це погано позначиться на їхньому взаєморозумінні.

Відвідувати лазні — злий дух накличе серйозні та небезпечні хвороби.

Ображати, бити та кричати на тваринах – невдача переслідуватиме вас до кінця життя.

Братися за складну роботу — результат праці вас засмутить.

У кого іменини 7 квітня

Цього дня іменини святкують Данило, Килина, Георгій, Петро та Аркадія.

Які сьогодні ще свята в Україні та світі

Щорічно 7 квітня світова спільнота відзначає Всесвітній день здоров’я (World Health Day), День народження регбі, Міжнародний день бобра (International Beaver Day), Міжнародний день "равликової газети", День пам’яті загиблих підводників, Міжнародний день "Білих орхідей", День легкого пива (Session Beer Day), День метричної системи (Metric System Day) та День Подвигу. В Україні в першу неділю квітня відзначається День геолога (Geologists Day).

Нагадаємо, що незабаром українці відзначатимуть Великдень — одне з найбільших релігійних свят. Раніше ми писали про дату Великодня у 2024 році та які є традиції у велике свято.