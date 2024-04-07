Праздник Георгия Исповедника: что нельзя делать сегодня 7 апреля

Сегодня в церковный праздник нельзя заглядывать в чужие окна и притрагиваться к соли

В период Великого поста 2024 православная и греко-католическая церковь почитает память преподобного Георгия Исповедника, митрополита Митиленского. В народном календаре сегодня праздник — Георгиев день.

Живший в Константинополе в первой половине девятого века святой исповедник Георгий столкнулся с эпохой иконоборчества. В это время многие, включая императора Феофила, знатных людей и часть духовенства, придерживались учения, считавшего иконы идолами. Самые почитаемые изображения святых были уничтожены, а их почитателей подвергали преследованиям, ссылкам и даже смертной казни. Однако среди тех, кто не отрекся от икон, были и патриархи, и монахи, и выдающиеся богословы. Многие из них были прославлены Церковью как святые.

Георгий, хотя и был богатым горожанином, избрал путь духовного совершенствования и осудил иконоборчество, отказавшись подчиниться указу императора Льва Армянина. Он утверждал, что поклонение иконе — это не поклонение дереву или краске, а ее Вечному Образу. В ответ на это император лишил Георгия всего его имущества, позорно вывел его по улицам города с веревкой на шее и брошен в темницу. Позднее он был с семьей изгнан в ссылку в Херсонес, где и скончался. Говорят, что в момент смерти мужчины на небе воссияла звезда.

Традиции и приметы на 7 апреля

В этот день в старину наши предки выходили на улицу, наблюдали за природными явлениями и пытались предсказать погоду на следующие месяцы и дни. Также 7 апреля проводились различные обряды, связанные с русалками.

Погода 7 апреля укажет, какой она будет 7 сентября.

Если идет дождь, то урожай яровых будет скудным, а вот калины будет много.

Мороз, ясная погода – к отличному урожаю хлеба и гречихи.

Много звезд на небе – к урожаю ягод.

Красные облака на восходе – к перемене погоды.

Высокие кучевые облака – к ясной погоде на следующий день.

Яркие звезды ночью, а утром тучи – к грозе в обеденное время.

Что нельзя делать 7 апреля

Ходить в гости — можно потревожить домового, и тогда домашний дух примется проказничать.

Смотреть в чужие окна, глядеть на оконные стекла — может принести другим неприятности, неудачи.

Добавлять в блюда соль, притрагивайтесь к солонке – дома начнутся ссоры и даже скандалы.

Сушить зонт в комнате супругов – это плохо скажется на их взаимопонимании.

Посещать бани — злой дух навлечет серьезные и опасные болезни.

Обижать, бить и кричать на животных — неудача будет преследовать вас до конца жизни.

Браться за сложную работу — результат труда вас только огорчит.

У кого именины 7 апреля

В этот день именины празднуют Даниил, Акилина, Георгий, Петр и Аркадия.

Какие сегодня еще праздники в Украине и мире

Ежегодно 7 апреля мировое сообщество отмечает Всемирный день здоровья (World Health Day), День рождения регби, Международный день бобра (International Beaver Day), Международный день "улиточной газеты", День памяти погибших подводников, Международный день "Белых орхидей", День лёгкого пива (Session Beer Day), День метрической системы (Metric System Day) и День Подвига. В Украине в первое воскресенье апреля отмечается День геолога (Geologists Day).

Напомним, что в скором времени украинцы будут отмечать Пасху — один из самых больших религиозных праздников. Ранее мы писали о дате Пасхи в 2024 году и какие есть традиции в большой праздник.