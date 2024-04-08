Родіонів день 8 квітня: що не можна робити сьогодні, щоб не накликати безгрошів’я

Сьогодні у церковне свято не можна прибиратися в оселі та планувати

У перший день тижня, 8 квітня, православні віряни та греко-католики за новоюліанським календарем (21 квітня за старим стилем) згадують Іродіона, який був родичем святого Петра. У народі святкують Родіонів день або Родіон Льодолом. Також до Великодня триває Великий піст.

Іродіон, який жив у I столітті, був одним із 70 апостолів, обраних Ісусом Христом для місії проповідування. Він був родичем апостола Павла і супроводжував його у його подорожах. Пізніше він був присвячений єпископам Патари, що на території сучасної Туреччини.

Якось, після чергової пристрасної проповіді, на нього напали язичники, побивши його палицями, закидаючи камінням і завдаючи йому серйозної рани ножем. Однак, коли святий підвівся з землі, на його тілі не залишилося жодного сліду від побоїв. Іродіон був страчений за імператора Нерона безпосередньо після розп’яття апостола Петра.

Традиції та прикмети на 8 квітня

Назву "Родіон Льодолом" цей день отримав завдяки тому, що до цього часу практично скрізь розтанув і зламався лід. Предки вважали, що якщо залишки льоду скупчуються в купи, то й урожай хліба буде рясним. Також у цей час сонце зустрічається із місяцем.

За старих часів, за усталеною традицією, 8 квітня вдови або кинуті дівчата збиралися біля річки, щоб позбутися горя. Вони використовували ліву руку для черпання води, бризкали її собі в обличчя та вимовляли спеціальні заговори.

Селяни цього дня готувалися до початку посівних робіт. У свято Родіона Льодолома наші пращури використовували полу воду. Вірили, що вона має цілющі властивості і допомагає позбутися хвороб.

Якщо день сонячний – літо буде добрим, якщо похмурий – то поганим.

Сонячний день – літо незабаром настане.

Сутінки здаються коротшими, ніж зазвичай для цього часу, — до хорошої погоди.

Місяць червонуватий – до тепла чи грози.

Ворони, готуючись до сну, сідають дзьобами в різні боки, абияк — до безвітряної теплої погоди вночі.

На небі видно перисто-купчасті хмари — на хорошу погоду, без опадів.

На Родіона час орати, якщо грім гримить.

Береза розпустилася — настав час посіву вівса.

Жаби голос подали – можна овес сіяти.

Якщо хом’яки та кроти починають викидати землю зі своїх нір – отже, можна розпочинати посів вівса.

Якщо теплий вечір та спокійна ніч – буде спекотне, сухе літо.

Що не можна робити 8 квітня

Пліткувати, брехати, перебільшувати чи шахраювати — чекають великі біди.

Прибиратися в домі — можна роздратувати домовика.

Планувати риболовлю чи полювання — порожніми повернетеся.

Планувати важливі справи — не вигорять та загрожують фінансовими проблемами.

У кого іменини 8 квітня

Цього дня іменини святкують Іродіон, Ніфонт, Марія (Марфа), Іван та Сергій.

Які сьогодні ще свята в Україні та світі

8 квітня за календарем свят в Україні та у світі відзначається Міжнародний день ромів (International Roma Day), Міжнародний день поінформованості про фен-шуй (International Feng Shui Awareness Day), Свято куражу, День народження пожежної драбини, День малювання птахів, Міжнародний день Будди та День скидання зимової шкіри.

Раніше ми писали, що можна їсти у Великий піст 2024. Для мирян діють базові правила посту, для ченців — суворіші.